Intel поделилась подробностями о своих будущих игровых видеокартах.

Хотя в настоящий момент в продаже доступна лишь одна представительница игровых видеокарт Intel под брендом Arc, а именно Arc A380, относящаяся к бюджетному сегменту, сотрудники «синей команды» продолжают рассказывать о возможностях предстоящих новинок, которые должны появиться уже достаточно скоро: как сообщает сайт VideoCardz, представители Intel в лице Райана Шраута (Ryan Shrout) и Тома Петерсена (Tom Petersen) в интервью ресурсам Digital Foundry и PC Games Hardware поведали ряд ключевых деталей касательно показателей и характеристик своих будущих моделей.

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Источник изображения: Intel

Прежде всего, сотрудники Intel подтвердили результаты публикуемых ранее тестов: флагманская игровая видеокарта Arc A770 действительно будет быстрее своих соперниц из стана NVIDIA и AMD в лице GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT. Кроме того, сообщается, что топовая модель, Arc A770, в исполнении Limited Edition получит 16 Гбайт видеопамяти, в то время как партнёры компании смогут выпустить и 8-гигабайтный вариант, а объём видеобуфера предтоповой Arc A750 будет ограничен 8 Гбайт.

Для любителей красот, которые предоставляет технология трассировки лучей, у Intel также хорошие новости: утверждается, что в данном вопросе игровые видеокарты компании не будут уступать существующим решениям от NVIDIA.

Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: уже известная ранее информация, полученная от ряда специалистов, протестировавших видеоадаптер Arc A380, похоже, подтвердилась — игровые видеокарты Intel весьма зависимы от технологии Resizable BAR, отсутствие которой приводит к ощутимому падению производительности графических адаптеров Arc, достигающему значения в 40 %.

Помимо этого, представители «синей команды» сулят весьма конкурентоспособную стоимость для своих игровых видеокарт, однако ощутимого прироста производительности после дебюта ждать не стоит.

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Сообщается, что графические адаптеры Arc A770 и Arc A750 дебютируют одновременно как в референсном исполнении, так и в виде моделей от ряда пока что находящихся «в тени» партнёров компании, причём появление новинок на полках магазинов ожидается не только в Китае, как это было с Arc A380, что Intel посчитала ошибочным решением, но и в ряде других стран, в том числе Германии.