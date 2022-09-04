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id_1 За пост начислено вознаграждение
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
Дебют новинки уже не за горами.
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Пока компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого выхода настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, некоторые специалисты, в распоряжении которых предстоящие новинки оказались задолго до их дебюта, продолжают изучать их возможности: как сообщает ресурс VideoCardz, исследователи Bilibili-канала EJ Hardware опубликовали новое видео, иллюстрирующее уровень производительности флагманской модели «синей команды».

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что о степени «свежести» процессора в видеоролике не говорится, однако, исходя из спецификаций, опубликованных несколькими часами ранее, финальный вариант Core i9-13900K имеет несколько повышенные частотные характеристики в сравнении с протестированным образцом, работая на максимальных частотах до 5.8/5.5 ГГц при активности одного/всех P-ядер и до 4.3 ГГц при задействовании E-ядер.

Помимо искомого процессора специалисты использовали материнскую плату MSI MEG Z690 GODLIKE, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 и модули оперативной памяти DDR5-4800 производства Colorful, а для охлаждения использовалась СЖО Phanteks Glacier One 360 MP вкупе с кулером Asetek.AIO. Соперником же для предстоящей новинки был выбран флагман текущего поколения в лице Core i9-12900K, располагающий меньшим количество «малых» ядер (8 против 16) и аналогичным числом «больших» (8).

Уровень энергопотребления и температурные показатели Core i9-13900K в процессе тестирования в AIDA64 оказались ниже в сравнении с таковыми у Core i9-12900K: на частоте 4.9 ГГц для P-ядер представитель семейства Alder Lake-S оказался ощутимо «горячее» и «прожорливее» своего преемника, в среднем нагреваясь до 86 °C (против 61 °C) и требуя около 280 Вт (против ~180 Вт), впрочем, при 5.2 ГГц снизив свои запросы до 269 Вт при сохранившихся температурных показателях, в то время как уровень TDP модели Raptor Lake-S повысился до ~259 Вт при температуре в ~76 °C.

Отмечается, что используемый для тестирования образец Core i9-12900K, похоже, имеет поддержку набора инструкций AVX-512, что могло несколько повлиять на результаты.

В тесте Prime95 при поднятии лимита мощности процессор Core i9-13900K продемонстрировал все свои способности к потреблению энергии, запросив 378 Вт и разогревшись в среднем до 92 °C.

В популярных тестовых пакетах Cinebench R23 и CPU-Z представитель семейства Rocket Lake-S, работая на максимальных частотах до 5.2/3.8 ГГц для P-/E-ядер, ожидаемо выходит победителем, в однопоточных/многопоточных состязаниях превосходя своего предшественника до 2.7/36.0 и 1.5/36.1 % соответственно.

А вот в ряде игровых приложений Core i9-13900K продемонстрировал неоднозначный результат, то ощутимо вырываясь вперёд, то отставая от Core i9-12900K.

Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, EJ Hardware

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Впрочем, стоит учитывать, что в тесте принимал участие инженерный или квалификационный образец Core i9-13900K, что видно по его несколько сниженным частотным характеристикам, в то время как от финальных моделей следует ожидать более высокого уровня быстродействия.

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#intel #core i9-12900k #core i9-13900k
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Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
id_1
18:34
Да, всё верно, спасибо ;)
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
Михаил Авраменко
18:30
Вон в "конференции" прикрыли все политические темы, и ничего - кроме пары любителей политсрачей никто не обламывается.
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18:28
"а для охлаждения использовалась СЖО Phanteks Glacier One 360 MP вкупе с кулером Asetek.AIO" Зелот , ты чо несешь?
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
Олег Рыбалко
18:27
Да он рофлит
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Роман Кругляков
18:27
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