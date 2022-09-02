Копилки пользователей не пострадают.

Вслед за вчерашними новостями, сулящими ощутимое снижение стоимости твердотельных накопителей в третьем-четвёртом квартале текущего года, сегодняшние вести также могут порадовать потенциальных покупателей: как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на отчёт DigiTimes, ценники на модули оперативной памяти типа DDR5, относящиеся к начальному уровню, станут ещё привлекательнее.

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Источник изображения: ADATA

Согласно представленной информации, контрактные цены на чипы DDR5 только за июль упали на ощутимые 20 %, в то время как микросхемы DDR4 подешевели лишь на 10-15 % за тот же период.

Впрочем, до равенства цен между двумя поколениями ещё далеко, учитывая, что чип DDR4 на спотовом рынке предлагается в среднем за $2, в то время как DDR5 стоит около $5, однако ценовой разрыв сокращается ускоренными темпами, уже уменьшившись в два раза, что, исходя из заявления ряда источников, делает продажу DDR5 практически убыточным бизнесом.

Как бы то ни было, сообщается, что благодаря снижению стоимости микросхем памяти типа DDR5 начального уровня у производителей чипов, торговые дистрибьюторы понизили ценники на модули оперативной памяти DDR5 даже ниже отметки, предложенной производителями продукции, в результате чего цены на доступные «планки» памяти во второй половине текущего года могут стать весьма «вкусными», а в 2023 году продолжить своё падение, достигнув минимально возможного значения.

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Таким образом, будущие владельцы настольных процессоров Ryzen 7000 вкупе с материнскими платами на базе чипсетов 600-й серии, для которых установка модулей оперативной памяти типа DDR5 является единственно возможным вариантом, могут расслабиться, ведь покупка новых «планок» не заставит переходить на хлеб и воду, а обладатели систем с поддержкой DDR4 будут иметь всё меньше шансов для подтрунивания.