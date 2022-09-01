Настала пора разбивать свои копилки.

Похоже, ситуация на рынке флеш-памяти продолжает усугубляться, но только для производителей, в то время как экономные пользователи, судя по всему, смогут наконец-то приобрести желанный SSD-накопитель по достаточно низкой цене: как сообщает сайт Tom's Hardware, опираясь на результаты исследований аналитиков ресурса TrendForce, прогнозы касательно ощутимого снижения стоимости чипов NAND были слишком оптимистичными — ожидается, что уже этой осенью цены на флеш-память упадут ещё ниже.

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Источник изображения: SK hynix

Согласно представленной информации, окончание «горячей фазы» пандемии вкупе с неблагоприятной ситуацией в Европе снижает спрос на устройства, для производства которых требуются чипы NAND, в результате чего производители флеш-памяти, успевшие нарастить объёмы выпускаемой продукции в располагающий к этому период времени, столкнулись с затовариванием складов, что побуждает их идти на крайние меры, заключая контракты по продаже своих продуктов на не слишком выгодных условиях.

Если данные исследователей окажутся верны, то про предыдущий прогноз, сулящий снижение стоимости чипов NAND на «жалкие» 15-20 %, можно забыть: сообщается, что в третьем квартале текущего года флеш-память подешевеет на 30-35 %, а в четвёртом может стать доступнее ещё на 20 %, что, естественно, приведёт и к ощутимому снижению ценников твердотельных накопителей.

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Таким образом, конец года может стать лучшим временем для покупки SSD-накопителя, тем более, что в преддверии новогодних праздников цены на некоторые модели могут стать ну очень «вкусными».