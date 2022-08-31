Недавний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и наборов системной логики 600-й серии стал катализатором появления ряда слухов, которые представители AMD спешат развенчать: так, директор компании по техническому маркетингу Роберт Халлок (Robert Hallock) разъяснил компьютерному сообществу касательно возможностей новых чипсетов в вопросах разгона.
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Источник изображения: Wccftech
Сообщается, что поддержка оверклокинга во всех его ипостасях, как то разгона памяти, CPU и Infinity Fabric, будет присуща не только «экстремальной» версии чипсета, именуемой B650E, но и «стандартному» набору системной логики B650 — памятуя о возможностях чипсетов B450 и B550, компания не собирается изменять своим принципам.
Источник изображения: Twitter, Nemez, Discord, AMD
Источник изображения: Twitter, Cheese, Discord, AMD
Таким образом, даже материнские платы за $125 (по информации AMD, именно с этого значения стартует стоимость продуктов на базе наборов системной логики 600-й серии, анонсированных ранее) смогут предоставить возможность оверклокинга не только памяти, но и процессора, естественно, в силу своих конструктивных способностей.