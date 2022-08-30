Представители AMD разъяснили, благодаря чему увеличение значения IPC стало возможным.

Представленные несколькими часами ранее настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, основанные на новейшей микроархитектуре Zen 4, отличаются от своих предшественников ощутимым приростом IPC, поэтому публикация компанией слайда, иллюстрирующего конкретные приложения, на основании результатов тестирования в которых и было рассчитано его значение, пришлась как нельзя кстати.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Как известно, повышение количества исполняемых инструкций за такт (IPC) для процессоров Ryzen 7000 на фоне достижений представителей микроархитектуры Zen 3 в среднем достигло значения в 13 %: наименьший прирост наблюдался в однопоточном подтесте CPU-Z (+1 %) и в игровом приложении Fortnite (+3 %), в однопотоке Cinebench R23 и Geekbench 5.4 преимущество увеличилось до 9 и 14 %, а в тестовых пакетах Dolphin Bench и wPrime (1024M) достигло своего пика в 32 и 39 % соответственно — всего же CPU тестировались в более чем двух десятках задач.

По словам технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), которые приводит ресурс AnandTech, наибольший вклад в повышение значения IPC внёс новый внешний интерфейс, чуть меньшее влияние оказали улучшения алгоритмов загрузки/хранения и предсказателя ветвлений, в то время как механизм выполнения и увеличенный до 1 Мбайт на ядро объём кэш-памяти второго уровня хоть и повлияли на конечный результат, но оказались последними в данном списке.

Источник изображений: AnandTech, AMD

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Стоит отметить, что для определения прироста IPC использовались 8-ядерные 16-поточные модели процессоров, функционирующие на равной частоте в 4 ГГц.