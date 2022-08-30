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AMD продемонстрировала работу видеокарты серии Radeon RX 7000 в паре с Ryzen 9 7950X
Кроме того, одна из новинок предстала на изображении.
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Поток информации, посвящённой новым продуктам AMD, и не думает иссякать: вслед за официальными слайдами, опубликованными одним из ресурсов за несколько часов до презентации, в дело вступает сайт VideoCardz, поведавший широкой компьютерной общественности о некоторых фактах, связанных с предстоящими графическими адаптерами серии Radeon RX 7000, которыми в рамках мероприятия поделилась с публикой глава AMD Лиза Су (Lisa Su).

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По словам генерального директора AMD, тестовые образцы видеоадаптеров Radeon RX 7000, основанные на новейшей архитектуре RDNA 3, уже вовсю изучаются инженерами компании, и уровень производительности предстоящих новинок уже сейчас весьма поражает. Кроме того, утверждение о впечатляющих показателях энергоэффективности также находит своё подтверждение: сообщается, что прирост уровня производительности на Вт достигнет значения в 50 %.

Кроме того, одна из представительниц серии Radeon RX 7000 «вышла из тени», представ пред взором компьютерного сообщества: новинка выдержана в строгих тёмно-серых тонах и имеет массивный радиатор, дополненный тремя вентиляторами. К сожалению, представители AMD не поделились информацией, какая именно модель представлена на изображении, однако внушительный вид видеокарты намекает на её принадлежность к высокопроизводительным решениям.

Помимо этого, в рамках презентации была показана работа одной из моделей Radeon RX 7000 в дуэте с только что анонсированным процессором Ryzen 9 7950X в игровом приложении Lies Of P при разрешении 4K с пресетом «Ultra».

Источник изображений: VideoCardz, AMD

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Информации о дате дебюта новых графических адаптеров AMD представители компании не сообщили, однако заверили, что к концу года архитектура RDNA 3 будет готова.

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#amd #radeon rx 7000 #ryzen 9 7950x
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