На фоне уже практически «стучащего в двери» официального анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и материнских плат на основе чипсетов 600-й серии, информация, посвящённая предстоящим новинкам, продолжает поступать непрерывным потоком: вслед за публикацией рекомендованных ценников ресурс Wccftech решил вновь порадовать широкую компьютерную общественность, поделившись данными касательно появления новых продуктов в продаже.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Согласно представленной информации, дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 всё же состоится в оговариваемые ранее сроки без каких-либо задержек, то есть 15 сентября. Впрочем, установить заказанный CPU будет попросту некуда, ведь первые материнские платы на базе чипсета X670E/X670 появятся в продаже лишь спустя пару недель, а именно 27 сентября — в качестве причин, повлиявших на данное решение, указывается наличие уже известных ранее проблем с BIOS, а также необходимость перепроектирования PCB, что, впрочем, может понадобиться лишь для ряда материнских плат от некоторых производителей.
Более же доступные системные платы, основанные на чипсете серии B650, задержатся ещё на несколько дней — новинки окажутся на полках магазинов лишь 10 октября. К сожалению, источник не располагает информацией, будут ли платы на базе чипсета B650E выпущены совместно со «стандартными» представительницами с набором системной логики B650, однако предполагает, что, учитывая порядок дебюта их «соплеменниц» на старшем чипсете, сие событие также может состояться в один и тот же день.