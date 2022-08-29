Новинки появятся на полках магазинов уже совсем скоро.

На фоне уже практически «стучащего в двери» официального анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и материнских плат на основе чипсетов 600-й серии, информация, посвящённая предстоящим новинкам, продолжает поступать непрерывным потоком: вслед за публикацией рекомендованных ценников ресурс Wccftech решил вновь порадовать широкую компьютерную общественность, поделившись данными касательно появления новых продуктов в продаже.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 всё же состоится в оговариваемые ранее сроки без каких-либо задержек, то есть 15 сентября. Впрочем, установить заказанный CPU будет попросту некуда, ведь первые материнские платы на базе чипсета X670E/X670 появятся в продаже лишь спустя пару недель, а именно 27 сентября — в качестве причин, повлиявших на данное решение, указывается наличие уже известных ранее проблем с BIOS, а также необходимость перепроектирования PCB, что, впрочем, может понадобиться лишь для ряда материнских плат от некоторых производителей.

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Более же доступные системные платы, основанные на чипсете серии B650, задержатся ещё на несколько дней — новинки окажутся на полках магазинов лишь 10 октября. К сожалению, источник не располагает информацией, будут ли платы на базе чипсета B650E выпущены совместно со «стандартными» представительницами с набором системной логики B650, однако предполагает, что, учитывая порядок дебюта их «соплеменниц» на старшем чипсете, сие событие также может состояться в один и тот же день.