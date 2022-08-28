Пока что единственный игровой видеоадаптер Intel под брендом Arc, а именно Arc A380, продолжает быть предметом исследований со стороны интересующихся его возможностями специалистов: так, буквально вчера видеокарту протестировали в пяти десятках игровых приложений с целью выявления её слабых мест в разрезе обеспечения приемлемой работоспособности и совместимости, а сегодня стало известно о достижениях графического адаптера в добыче криптовалют.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, разработчик популярного ПО для майнинга, именуемого Nanominer, добавил поддержку Intel Arc A380 в своё детище, сообщив, что видеокарта без разгона способна обеспечить хешрейт в 10.2 MH/s при добыче Ethereum/Ethereum Classic.
Источник изображения: VideoCardz, Nanominer
Специалист под ником Red Panda Mining решил проверить данное утверждение, опубликовав видеоролик с результатами своих изысканий: как оказалось, видеоадаптер Intel Arc A380 действительно крайне плох в добыче Ethereum Classic — при среднем потреблении в 75 Вт его хешрейт колеблется в пределах 9.9 MH/s, в результате чего по показателю MH/s на Вт видеокарта уступает конкурирующим моделям NVIDIA серии GeForce GTX 16 в 2.5-3 раза.
Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Red Panda Mining
Таким образом, геймерам, мечтающим заполучить Arc A380 в обозримом будущем, можно спать спокойно — видеокарта вряд ли подорожает из-за повышенного спроса со стороны добытчиков криптовалют.