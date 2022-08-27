Как известно, хотя на графическом рынке уже имеется одна из представительниц игровых видеокарт Intel под брендом Arc, а именно бюджетный видеоадаптер Arc A380, специалисты «синей команды» до сих пор в поте лица трудятся над устранением целого вороха проблем в графических драйверах, а падение производительности в игровых приложениях с задействованием API DirectX 11 и использование промежуточного звена в виде D3D9On12 для DX9-игр может заставить некоторых любителей старины задуматься, стоит ли им приобретать новые продукты компании: специалисты ресурса PC Games Hardware решили подробно изучить некоторые нюансы функционирования видеоадаптера Intel, протестировав его на предмет совместимости в 50 тайтлах, выпущенных на протяжении последних двух десятков лет.
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Для своих изысканий исследователи использовали свежую версию набора графических драйверов, выпущенную от 19 августа текущего года, а также искомый видеоадаптер GUNNIR Arc A380 Photon, базирующийся на чипе ACM-G11 с 8 Xe-ядрами и 1024 ALU, а также имеющий в своём распоряжении 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при шине в 96 бит.
Взглянув на итоговую таблицу, в которой специалисты указали, с какими проблемами им пришлось столкнуться в том или ином игровом приложении, можно отметить, что в целом видеокарта Intel Arc A380 вполне себе пригодна для игр, однако в ряде тайтлов, таких как Doom Eternal, Half-Life 2, Quake 2 RTX, Farming Simulator 22, Halo Infinite, Psychonauts 2, Quake 3 Arena и Spider-Man Remastered наблюдаются баги, порой очень даже неприятные, а Max Payne 2 и вовсе отказался запускаться.
Источник изображений: PC Games Hardware
Помимо этого, некоторые игры, в том числе Crysis Remastered, Guardians of the Galaxy и Battlefield 2042 при запуске сообщали об устаревшем графическом драйвере, несмотря на использование последней его версии.
Подводя итог, исследователи отмечают, что работоспособность видеоадаптеров Intel Arc на примере Arc A380 пока что далека от совершенства, однако специалисты компании неустанно трудятся над исправлением багов и недочётов, сотрудничая с разработчиками игровых приложений. Естественно, на фоне NVIDIA и AMD у Intel ещё куча работы, требующей своего логического завершения в течение ближайших нескольких месяцев, учитывая скорый дебют производительных игровых видеокарт под брендом Arc, однако уже сейчас у «синей команды» есть тот базис, на который можно опираться.