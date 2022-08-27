Видеокарта Arc A380 протестирована в пяти десятках игр на предмет совместимости.

Как известно, хотя на графическом рынке уже имеется одна из представительниц игровых видеокарт Intel под брендом Arc, а именно бюджетный видеоадаптер Arc A380, специалисты «синей команды» до сих пор в поте лица трудятся над устранением целого вороха проблем в графических драйверах, а падение производительности в игровых приложениях с задействованием API DirectX 11 и использование промежуточного звена в виде D3D9On12 для DX9-игр может заставить некоторых любителей старины задуматься, стоит ли им приобретать новые продукты компании: специалисты ресурса PC Games Hardware решили подробно изучить некоторые нюансы функционирования видеоадаптера Intel, протестировав его на предмет совместимости в 50 тайтлах, выпущенных на протяжении последних двух десятков лет.

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Для своих изысканий исследователи использовали свежую версию набора графических драйверов, выпущенную от 19 августа текущего года, а также искомый видеоадаптер GUNNIR Arc A380 Photon, базирующийся на чипе ACM-G11 с 8 Xe-ядрами и 1024 ALU, а также имеющий в своём распоряжении 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при шине в 96 бит.

Взглянув на итоговую таблицу, в которой специалисты указали, с какими проблемами им пришлось столкнуться в том или ином игровом приложении, можно отметить, что в целом видеокарта Intel Arc A380 вполне себе пригодна для игр, однако в ряде тайтлов, таких как Doom Eternal, Half-Life 2, Quake 2 RTX, Farming Simulator 22, Halo Infinite, Psychonauts 2, Quake 3 Arena и Spider-Man Remastered наблюдаются баги, порой очень даже неприятные, а Max Payne 2 и вовсе отказался запускаться.

Источник изображений: PC Games Hardware

Помимо этого, некоторые игры, в том числе Crysis Remastered, Guardians of the Galaxy и Battlefield 2042 при запуске сообщали об устаревшем графическом драйвере, несмотря на использование последней его версии.

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Подводя итог, исследователи отмечают, что работоспособность видеоадаптеров Intel Arc на примере Arc A380 пока что далека от совершенства, однако специалисты компании неустанно трудятся над исправлением багов и недочётов, сотрудничая с разработчиками игровых приложений. Естественно, на фоне NVIDIA и AMD у Intel ещё куча работы, требующей своего логического завершения в течение ближайших нескольких месяцев, учитывая скорый дебют производительных игровых видеокарт под брендом Arc, однако уже сейчас у «синей команды» есть тот базис, на который можно опираться.