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Платы MSI на базе Z790 получат поддержку DDR5-6800 — это быстрее известных моделей для Ryzen 7000
Кроме того, новинки обеспечивают лучшие возможности по сравнению со своими предшественницами.
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На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 13-го поколения и AMD серии Ryzen 7000 вкупе с сопутствующими материнскими платами информация, приоткрывающая завесу тайны над возможностями предстоящих новинок, продолжает радовать компьютерную общественность: так, буквально вчера стало известно о характеристиках пары системных плат производства ASRock на базе чипсета X670E, а сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz появились данные, иллюстрирующие способности конкурирующих моделей.

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Сообщается, что материнские платы MSI, основанные на наборе системной логики Z790 и принадлежащие к серии MEG, получат поддержку оперативной памяти DDR5 с эффективной частотой до 6800 МГц или даже чуть выше, однако это справедливо при установке одного однорангового модуля, в то время как для двухрангового обещанный параметр понижается до значения в 6400+ МГц. В случае же установки двух модулей ОЗУ с одноранговой конфигурацией максимальная поддерживаемая частота окажется в районе 6400+ МГц, а с двухранговой уменьшится до 5600+ МГц.

Для обладателей модулей оперативной памяти типа DDR4 компания MSI также готовит несколько моделей материнских плат, обеспечивающих показатели вплоть до 5333+/4800+ МГц в случае использования одной одноранговой/двухранговой «планки» и до 4400+/4000+ МГц – при установке двух модулей памяти с одно-/двухранговой конфигурацией.

Источник изображений: VideoCardz

Таким образом, материнские платы MSI на базе чипсета Z790, предназначенные составить пару настольным процессорам Intel Core 12-го и 13-го поколений, предлагают более впечатляющие возможности в разрезе скоростных показателей для оперативной памяти на фоне своих предшественниц, учитывая, что топовые платы на основе набора системной логики Z690 от этого же производителя могли обеспечить поддержку лишь модулей DDR5-6666 и DDR4-5200.

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Кроме того, не так давно представленные платы ASRock, основанные на чипсете X670E и предназначенные для совместной работы с десктопными процессорами Ryzen 7000, также проигрывают своим конкуренткам, имея поддержку DDR5-6600+ МГц.

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#msi #z790 #ddr5-6800
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