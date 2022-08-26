Новинки могут заинтересовать оверклокеров и требовательных пользователей.

Неумолимо надвигающийся анонс настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 4 заставляет производителей материнских плат действовать более активно в попытках заинтересовать в своих новых продуктах как можно большее количество потенциальных покупателей: так, вслед за Biostar, поделившейся подробными техническими характеристиками платы X670E Valkyrie, компания ASRock также поведала широкой компьютерной общественности о возможностях парочки предстоящих моделей.

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Исходя из данных, опубликованных на официальном сайте производителя, материнские платы X670E Taichi Carrara и X670E Steel Legend смогут поддерживать модули оперативной памяти типа DDR5, функционирующие на эффективной частоте вплоть до 6600 МГц или даже выше. При этом обе новинки предложат четыре слота для установки «планок» ОЗУ с поддержкой расширенных профилей разгона XMP и EXPO общим объёмом 128 Гбайт.

Системная плата ASRock Taichi Carrara обзаведётся парой слотов PCIe 5.0 x16, четырьмя разъёмами для установки твердотельных накопителей в форм-факторе M.2, один из которых обеспечит поддержку устройств с интерфейсом PCIe 5.0, ещё один — PCIe 4.0 или SATA III, а два остальных — PCIe 4.0, восемью коннекторами SATA III, 7.1-канальным аудиокодеком Realtek ALC4082, видеовыходом HDMI 2.1, сетевым контроллером Killer E3100G, обеспечивающим пропускную способность до 2.5 Гбит, и Killer AX1675X с поддержкой WiFi 6E, а также Bluetooth. Новинка имеет 26-фазную подсистему питания с силовыми каскадами, рассчитанными на ток силой 105 А.

Материнская плата ASRock X670E Steel Legend имеет в своём распоряжении по одному слоту PCIe 5.0 x16, PCIe 3.0 x16 (в режиме x4) и PCIe 3.0 x1, один разъём для установки M.2-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и четыре коннектора SATA III. Вывод изображения обеспечивают разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, за проводное соединение отвечает 2.5-гигабитный Ethernet-порт на контроллере Dragon RTL8125BG, за беспроводное — модуль с поддержкой WiFi 6E и Bluetooth, а звуковая подсистема базируется на кодеке Realtek ALC1220, обеспечивающем 7.1-канальный звук. Новинка снабжена 18-фазной подсистемой питания с каскадами на 60 А.

Источник изображений: ASRock

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Ожидается, что информация о доступности новых моделей материнских плат на базе чипсета AMD X670E станет известна уже 30 августа — именно в этот день AMD намерена явить миру свои новые настольные процессоры серии Ryzen 7000.