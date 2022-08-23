Похоже, почитателям продукции AMD и просто рядовым покупателям, желающим приобрести новенький настольный процессор серии Ryzen 7000, снова придётся запастись терпением, по крайней мере, на это намекает инсайдерская информация, опубликованная энтузиастом под ником harukaze5719.
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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech
Сообщается, что выход десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 может быть отложен ещё на несколько дней, то есть после переноса дебюта новинок с 15 на 27 сентября дата вновь может измениться — впрочем, инсайдер успокаивает, информируя о задержке всего в несколько дней, то есть на появление представителей семейства Raphael на полках магазинов можно вполне себе рассчитывать и в последних числах сентября.
Источник изображения: Twitter, harukaze5719
Причина, по которой дебют настольных процессоров серии Ryzen 7000 не состоится в оговариваемые ранее сроки, называется та же, что и прежде: специалисты AMD всё ещё трудятся, пытаясь справиться с проблемами, возникшими в прошивке BIOS.
Впрочем, инсайдер не слишком уверен в источниках, из которых он получил данную информацию, поэтому просит отнести её к категории слухов.
Стоит напомнить, что официальный анонс нового поколения настольных процессоров AMD состоится в конце текущего месяца, а именно 30 августа (02:00 МСК) — именно тогда должна поступить информация «из первых рук», приоткрывающая завесу тайны в том числе над датой появления новинок в продаже.