Впрочем, анонс должен состояться в срок.

Похоже, почитателям продукции AMD и просто рядовым покупателям, желающим приобрести новенький настольный процессор серии Ryzen 7000, снова придётся запастись терпением, по крайней мере, на это намекает инсайдерская информация, опубликованная энтузиастом под ником harukaze5719.

реклама

Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

Сообщается, что выход десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 может быть отложен ещё на несколько дней, то есть после переноса дебюта новинок с 15 на 27 сентября дата вновь может измениться — впрочем, инсайдер успокаивает, информируя о задержке всего в несколько дней, то есть на появление представителей семейства Raphael на полках магазинов можно вполне себе рассчитывать и в последних числах сентября.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Причина, по которой дебют настольных процессоров серии Ryzen 7000 не состоится в оговариваемые ранее сроки, называется та же, что и прежде: специалисты AMD всё ещё трудятся, пытаясь справиться с проблемами, возникшими в прошивке BIOS.

Впрочем, инсайдер не слишком уверен в источниках, из которых он получил данную информацию, поэтому просит отнести её к категории слухов.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит напомнить, что официальный анонс нового поколения настольных процессоров AMD состоится в конце текущего месяца, а именно 30 августа (02:00 МСК) — именно тогда должна поступить информация «из первых рук», приоткрывающая завесу тайны в том числе над датой появления новинок в продаже.