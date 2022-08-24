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ASUS представила новые материнские платы для процессоров Ryzen 7000 серий ROG, ProArt и Prime
Модельный ряд компании расширяется.
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В преддверии надвигающегося дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и материнских плат на базе чипсетов 600-й серии ряд производителей уже вовсю пытается заинтересовать потенциальных покупателей своими новыми продуктами: так, компания ASUS представила на суд широкой компьютерной общественности очередные модели системных плат, являющихся представительницами серий ROG, ProArt и Prime.

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По информации ресурса Wccftech, компактная модель ASUS ROG Crosshair X670E GENE, выполненная в форм-факторе Micro-ATX, несёт на своём «борту» по одному слоту PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x1, пару разъёмов для модулей оперативной памяти типа DDR5, три слота для установки твердотельных накопителей, в том числе два для M.2-устройств с интерфейсом PCIe 5.0 и один — PCIe версии 4.0, а также карту расширения ROG Gen-Z.2. Кроме того, имеется беспроводной модуль WiFi 6E и Ethernet-порт с пропускной способностью 2.5 Гбит. Подача питания организована по схеме 16+2 с силовыми каскадами, рассчитанными на значение тока в 110 А.

Ещё более миниатюрная материнская плата, ASUS ROG STRIX X670E-I Gaming WiFi, представленная в форм-факторе Mini-ITX, получила активное охлаждение зоны VRM и не совсем обычный дизайн — один из чипов Promontory 21, входящих в состав набора системной логики X670E, вынесен на специальную плату в целях экономии места на основной. Новинка наделена одним разъёмом PCIe 5.0 x16, парой слотов для установки ОЗУ и аналогичным количеством разъёмов для M.2-накопителей, один из которых поддерживает устройства с интерфейсом PCIe 5.0, а другой — PCIe 4.0. Для организации беспроводного доступа к сети предназначен модуль WiFi 6E, проводного — 2.5-гигабитный порт.

Кроме того, в комплекте поставки новинки идёт устройство, именуемое ROG Strix Hive и несущее «на борту» ЦАП и аудиокодек ESS Sabre 9260Q, что должно понравиться любителям качественного звука, а также снабжённое портом USB 3.2 Gen 2 Type-C, кнопкой для активации профиля PBO и рядом других функций.

Материнская плата ProArt X670E-Creator WiFi сможет предложить два x16-слота, поддерживающих устройства с интерфейсом PCIe 5.0, по два разъёма PCIe 5.0 M.2 и PCIe 4.0 M.2 и четыре слота для установки модулей ОЗУ типа DDR5. Кроме того, новинка может похвастаться Ethernet-портами, характеризующимися пропускной способностью в 10 и 2.5 Гбит, а также модулем WiFi 6E.

Наконец, серия Prime насчитывает как минимум три модели, старшая из которых, Prime X670E-Pro WiFi, получит по одному слоту PCIe 5.0 x16, PCIe 5.0 M.2 и PCIe 3.0 M.2, а также 2 разъёма PCIe 4.0 M.2, четыре слота для ОЗУ типа DDR5, 2.5-гигабитный Ethernet-порт и модуль WiFI 6E, в то время как более простые в лице Prime X670-P WiFi и Prime X670-P поддержки устройств с интерфейсом PCIe 5.0 как минимум в разрезе твердотельных накопителей будут лишены, хотя и получат три слота для установки твердотельных накопителей и поддержку модулей оперативной памяти типа DDR5, а плата с припиской WiFi, как можно догадаться, обзаведётся ещё и беспроводным модулем WiFi 6E.

Источник изображений: ASUS

С характеристиками представленных ранее и только что анонсированных моделей производства ASUS можно ознакомиться благодаря приведенным ниже изображениям.

Источник изображений: Wccftech

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К сожалению, данными, приоткрывающими завесу тайны над появлением новинок в продаже и их ценниками, представители компании не поделились.

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