Ранее курсировавшие по сети слухи не имеют под собой осязаемой почвы.

На фоне презентации новой блок-диаграммы, демонстрирующей структуру мобильного процессора семейства Meteor Lake, в рамках мероприятия HotChips 34 представители Intel также поведали некоторую интересную информацию касательно будущих новинок.

реклама

Источник изображения: Intel

Как сообщает ресурс VideoCardz, компания развенчала слухи о возможном переносе дебюта процессоров Core 14-го поколения, что якобы было связано с проблемами, возникшими при производстве графических чиплетов: ранее сообщалось, что плитки tGPU будут выпускаться силами TSMC с использованием технологического процесса N3, однако, согласно заявлению Intel, для выпуска будет применяться техпроцесс N5.

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кроме того, компания сообщает, что процессорная плитка будет выпускаться с задействованием производственной технологии Intel 4, а кристаллы SoC и ввода-вывода также отдадут подрядчику в лице TSMC — оба чиплета будут производиться с использованием техпроцесса N6. При этом все четыре плитки найдут своё пристанище на единой Foveros-подложке, выпускаемой «синей командой» по 22-нм нормам.