На фоне презентации новой блок-диаграммы, демонстрирующей структуру мобильного процессора семейства Meteor Lake, в рамках мероприятия HotChips 34 представители Intel также поведали некоторую интересную информацию касательно будущих новинок.
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Источник изображения: Intel
Как сообщает ресурс VideoCardz, компания развенчала слухи о возможном переносе дебюта процессоров Core 14-го поколения, что якобы было связано с проблемами, возникшими при производстве графических чиплетов: ранее сообщалось, что плитки tGPU будут выпускаться силами TSMC с использованием технологического процесса N3, однако, согласно заявлению Intel, для выпуска будет применяться техпроцесс N5.
Кроме того, компания сообщает, что процессорная плитка будет выпускаться с задействованием производственной технологии Intel 4, а кристаллы SoC и ввода-вывода также отдадут подрядчику в лице TSMC — оба чиплета будут производиться с использованием техпроцесса N6. При этом все четыре плитки найдут своё пристанище на единой Foveros-подложке, выпускаемой «синей командой» по 22-нм нормам.