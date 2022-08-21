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Спецификации плат ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi и TUF Gaming X670E-Plus WiFi показаны наглядно
Подробные характеристики на одном изображении.
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Несколько дней назад ASUS явила на суд широкой компьютерной общественности три новые материнские платы на базе набора системной логики X670E, однако некоторые характеристики новинок оставались «в тени»: исправить данный недочёт вызвался известный «сетевой детектив» momomo_us, опубликовавший изображения, наглядно демонстрирующие спецификации пары новых моделей.

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Согласно представленной иллюстрации, системная плата ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi обзаведётся двумя слотами PCIe x16 версии 5.0, одним разъёмом PCIe 4.0 x16, тремя портами для установки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4, один из которых предназначен для устройств формата 22110, а два остальных — 2280, а также одним слотом M.2 2280 PCIe 4.0 x4, четырьмя портами SATA 6 Гбит/с и четырьмя разъёмами для модулей оперативной памяти.

Для вывода изображения новинка получит по одному разъёму DisplayPort и HDMI, за проводные сетевые возможности будет отвечать 2.5-гигабитный Ethernet-порт, за беспроводные — модуль Wi-Fi 6E, аудиоподсистема представлена HD-аудиокодеком SupremeFX (Realtek ALC4080), подключение «скоростных» устройств станет возможным благодаря наличию на панели ввода/вывода одного разъёма USB 3.2 Gen 2x2, а менее требовательной периферии подойдут и USB 3.2 Gen 2, коих на задней панели платы насчитывается целых 10 штук. Кроме того, на плате предусмотрен ещё один разъём USB 3.2 Gen 2x2 для вывода на переднюю панель.

Материнская плата ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi будет отличаться от своей «соплеменницы» более строгим дизайном и получит один слот PCIe 5.0 x16, четыре разъёма для M.2-накопителей (по одному M.2 2280 PCIe 5.0 x4 и M.2 22110 PCIe 3.0 x4/SATA, а также два M.2 2280 PCIe 4.0 x4), четыре порта SATA 6 Гбит/c и аналогичное количество разъёмов для установки модулей ОЗУ.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

На задней панели новинки нашлось место для одного порта HDMI и DisplayPort, одного разъёма USB 3.2 Gen 2x2, четырёх USB 3.2 Gen 2 и пяти USB 3.2 Gen 1. Для организации проводных сетевых возможностей предусмотрен Ethernet-порт в 2.5 Гбит, за беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth версии 5.2, а за вывод аудио ответственен кодек Realtek S1220A.

Помимо этого, обе модели имеют в своём распоряжении три разъёма для подключения адресуемых RGB-лент, и один — для Aura RGB.

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Что касается дебюта материнских плат ASUS на базе чипсета X670E, то в продаже новинки, вероятнее всего, появятся совместно с настольными процессорами Ryzen 7000, которые, судя по имеющейся информации, окажутся на полках магазинов уже 27 сентября.

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#asus #gaming x670e-plus wifi #rog strix x670e-e gaming wifi
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