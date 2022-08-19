Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Представлены три новые платы от ASUS на базе чипсета X670E для процессоров Ryzen 7000
Ассортимент компании расширился моделями ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi и TUF Gaming X670E-Plus WiFi.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

С каждым днём приближающийся анонс настольных процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат заставляет производителей всё активнее представлять свои будущие новинки: так, компания ASUS явила на суд широкой компьютерной общественности целых три модели, основанные на наборе системной логики X670E.

реклама

Старшая из представленных моделей, ASUS ROG Crosshair X670E Hero, выполненная в тёмно-серых тонах с добавлением подсветки, обзаведётся производительной системой питания по схеме 18+2 фазы с силовыми каскадами на 110 А, а также массивным радиатором. Кроме того, новинка получит парочку слотов PCIe 5.0 x16 для установки графических видеоадаптеров, два порта USB4, а также поддержку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe версии 5.0.

Материнская плата ROG Strix X670E-E Gaming WiFi также сможет похвастаться 20-фазной системой питания, выполненной по схеме 18+2 и рассчитанной на ток силой 110 А для каждой фазы, наличием двух слотов PCIe 5.0 x16 и поддержкой M.2-накопителей с интерфейсом PCIe версии 5.0 вкупе с идущим в комплекте радиатором.

Наконец, плата TUF Gaming X670E-Plus WiFi сможет предложить один разъём PCIe 5.0 x16, четыре слота M.2, один из которых предназначен для подключения твердотельных накопителей, имеющих интерфейс PCIe 5.0, ещё пара — PCIe 4.0, а один — PCIe 3.0.

Источник изображений: ASUS

Кроме того, для всех трёх плат заявлена поддержка оперативной памяти типа DDR5, наличие специальной защёлки Q-Latch для беспроблемной установки накопителей, а также удобной конструкции слотов DIMM. Помимо этого, платы ROG Crosshair X670E Hero и ROG Strix X670E-E Gaming WiFi снабжены специальной кнопкой PCIe Q-Release, облегчающей процесс извлечения видеокарты.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Поведать больше информации касательно своих новых материнских плат для процессоров Ryzen 7000 компания намерена 19-21 августа в рамках мероприятия Canadian National Exhibition и 24 августа на Gamescom 2022.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #x670e
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Asus представила новый игровой маршрутизатор
Возможность сделать предзаказ материнских плат ASUS X670 обнаружили в одном из европейских магазинов
Опасность возгорания ряда плат ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO стала причиной их отзыва
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
18
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
81
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
7
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
1
Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
17
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
11
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
14
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
Итальянский металлург пожаловался, что его счет за электроэнергию вырос за год на 520%
8
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
12
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
5
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
+
В конце августа каталог Game Pass потеряет десять проектов
1
Сколько стоит самая популярная игровая видеокарта в РФ – изучаем самые выгодные предложения августа
4
Google и Apple могут заблокировать все смартфоны в России – Наталья Касперская
25
Intel Core i9-13900K (QS) был разогнан до 6.2 ГГц и показал впечатляющие результаты в паре тестов
15
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
24

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
22
Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
289
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
48
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
11
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
16
Крошка Тина | История персонажа
5
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
6
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
31
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
1

Сейчас обсуждают

grom9000
23:19
Очередной сказочник? Откуда вы беретесь? Изучай https://www.youtube.com/watch?v=twfq4JJ2r6w
Цены видеокарт AMD Radeon RX 6000 стремительно падают — ряд моделей уже дешевле конкурентов NVIDIA
Inqizitor
23:19
Интел выкручивает руки - у 13500 сделали мелкие ядра, он стал мусором. А вот 12500 был хорошим вариантом для обычной системы без мелких ядер.
Спецификации настольных процессоров Intel 13-го поколения (от Core i3 до i9) раскрыты инсайдером
Ali Nur
23:19
Мм даа таким способом песня стал хитом? В жизьне не слушал и незнал этого исполнителя!
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
Нагил Ляку
23:18
Теперь они будут жить как россияне. ХА-ХА-ХА (коварный смех)
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Нагил Ляку
23:16
Россияне зачем вам столько газа? Подарите Европе немного. Они же не перезимуют без вас. Вы же всегда спасали их.
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Inqizitor
23:15
На али можно купить, или просто сделали макет деревянный?
Новая авиационная ракета Х-69 квадратного сечения имеет точность в пять метров
ptlrkptt
23:15
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
IRanPast
23:05
Киборги же не вмирают, они отправляются к пиндере
Рекордно низкие цены на видеокарты AMD мешают партнёрам вести бизнес: RX 6600 обвалилась до $260
Taketon
23:04
Вы живете там все в Нарнии? Разработчикам игр до лапочки все эти приблуды!!!! Ок рассказываю как в реальности, а не ваших фантазиях с лапшой на ушах Допустим компания юбисофт сделала движок юнити вл...
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
Свет из холодильника
23:01
Ящер ты не устал перелогиниваться шоб минусы кидать?
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем