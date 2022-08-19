Ассортимент компании расширился моделями ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi и TUF Gaming X670E-Plus WiFi.

С каждым днём приближающийся анонс настольных процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат заставляет производителей всё активнее представлять свои будущие новинки: так, компания ASUS явила на суд широкой компьютерной общественности целых три модели, основанные на наборе системной логики X670E.

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Старшая из представленных моделей, ASUS ROG Crosshair X670E Hero, выполненная в тёмно-серых тонах с добавлением подсветки, обзаведётся производительной системой питания по схеме 18+2 фазы с силовыми каскадами на 110 А, а также массивным радиатором. Кроме того, новинка получит парочку слотов PCIe 5.0 x16 для установки графических видеоадаптеров, два порта USB4, а также поддержку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe версии 5.0.

Материнская плата ROG Strix X670E-E Gaming WiFi также сможет похвастаться 20-фазной системой питания, выполненной по схеме 18+2 и рассчитанной на ток силой 110 А для каждой фазы, наличием двух слотов PCIe 5.0 x16 и поддержкой M.2-накопителей с интерфейсом PCIe версии 5.0 вкупе с идущим в комплекте радиатором.

Наконец, плата TUF Gaming X670E-Plus WiFi сможет предложить один разъём PCIe 5.0 x16, четыре слота M.2, один из которых предназначен для подключения твердотельных накопителей, имеющих интерфейс PCIe 5.0, ещё пара — PCIe 4.0, а один — PCIe 3.0.

Источник изображений: ASUS

Кроме того, для всех трёх плат заявлена поддержка оперативной памяти типа DDR5, наличие специальной защёлки Q-Latch для беспроблемной установки накопителей, а также удобной конструкции слотов DIMM. Помимо этого, платы ROG Crosshair X670E Hero и ROG Strix X670E-E Gaming WiFi снабжены специальной кнопкой PCIe Q-Release, облегчающей процесс извлечения видеокарты.

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Поведать больше информации касательно своих новых материнских плат для процессоров Ryzen 7000 компания намерена 19-21 августа в рамках мероприятия Canadian National Exhibition и 24 августа на Gamescom 2022.