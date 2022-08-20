Новинка запечатлена в содружестве с материнской платой от Lenovo.

Несколько дней назад одна из горячо ожидаемых целым рядом почитателей продукции AMD моделей, принадлежащих к серии Ryzen 7000, была запечатлена на фото, а сегодня энтузиаст, известный под ником harukaze5719, раздобыл более подробное изображение предстоящей новинки.

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Как оказалось, настольный процессор Ryzen 7 7700X был установлен на материнскую плату производства Lenovo, однако каких-либо данных, приоткрывающих завесу тайны над характеристиками данной модели, приведено не было.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Как бы то ни было, на представленной фотографии можно ещё более подробно рассмотреть оригинальную теплораспределительную крышку Ryzen 7 7700X с выгравированным на ней логотипом AMD Ryzen, именованием конкретной модели, маркировкой с OPN-кодом, а также рядом иной информации, снабжённую вырезами.

Ожидается, что настольный процессор Ryzen 7 7700X получит в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 4.5/5.4 ГГц, 8 Мбайт кэш-памяти второго уровня и 32 Мбайт L3-кэша, а значение TDP новинки остановится на отметке в 105 Вт. Что касается рекомендованного ценника модели, то, исходя из имеющейся информации, он не превысит отметки в $299.

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Официальная же информация от AMD должна поступить уже 30 августа, когда состоится анонс представителей семейства Raphael.