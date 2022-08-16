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ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

В преддверии официального анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат, основанных на наборах системной логики X670E/X670, ассортимент ряда европейских онлайн-магазинов продолжает пополняться новыми моделями: так, энтузиаст, известный под ником momomo_us, опубликовал предварительные ценники на платы производства ASUS.

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Источник изображения: ASUS

Согласно опубликованному скриншоту и стараниям специалистов ресурса Wccftech, в прайс-листе немецкого ритейлера IPC-Computer нашлось место для целых девяти моделей материнских плат тайваньского производителя: флагманская ROG Crosshair X670E Extreme предварительно оценена в €1475, за ROG Crosshair X670E HERO просят €1088, ценник ROG Crosshair X670E GENE составляет €977, предзаказать ROG STRIX X670E-E Gaming WiFi имеется возможность, отдав €912, цена PROART X670E-Creator WiFi расположилась на отметке в €894, ROG STRIX X670E-F Gaming WiFi можно заполучить за €809, стоимость ROG STRIX X670E-A Gaming WiFi равна €783, а за «стандартные» PRIME X670-P WiFi и PRIME X670-P хотят €510 и €483 соответственно, учитывая НДС в 19 %.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Стоит отметить, что цены, приведенные данным онлайн-магазином, судя по всему, являются предварительными, поэтому в будущем могут претерпеть изменений.

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Ожидается, что партнёры AMD поведают больше информации касательно технических характеристик и рекомендованной стоимости своих продуктов в рамках специального мероприятия, которое состоится в конце августа.