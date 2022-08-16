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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает информацию о переносе даты дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат на базе топовых чипсетов X670E/X670, инсайдер Moore's Law Is Dead решил поведать широкой публике, когда же появятся более доступные продукты от партнёров «красной команды».

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Источник изображения: Wccftech

Согласно данным источника, если дебют десктопных процессоров Ryzen 7000 состоится 27 сентября, то доступные системные платы, основанные на наборе системной логики B650, появятся в продаже спустя две недели, то есть 10 октября.

Источник изображения: Twitter, Moore's Law Is Dead

Ожидается, что AMD, как и в случае с топовым чипсетом, представит две вариации набора системной логики среднего класса — «экстремальную» B650E (Extreme) с поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0 как для твердотельных накопителей, так и для дискретных графических адаптеров, и «стандартную» B650, которая сможет предложить PCIe 5.0 только для накопителей.

Кроме того, предполагается, что чипсет B650E станет основой для более дорогих моделей материнских плат, которые по стоимости могут даже сравняться с «соплеменницами» на базе набора системной логики X670, что будет связано с их более «продвинутым» оснащением, в то время как B650 найдёт своё призвание в более доступных платах с меньшим количеством функций.

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Впрочем, ожидается, что обе версии чипсета B650 обзаведутся возможностями оверклокинга как процессора Ryzen 7000, так и оперативной памяти типа DDR5. Помимо этого, платы на основе наборов системной логики B650E/B650 должны быть наделены поддержкой расширенных профилей AMD EXPO для быстрого разгона памяти и технологии Smart Access Storage, призванной ускорить процесс загрузки игровых приложений.