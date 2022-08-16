Возможно, настала пора обновиться.

Хотя прогресс шагает по компьютерному рынку семимильными шагами, некоторые пользователи не спешат менять свои старые добрые модели на новые продукты, то и дело предлагаемые для покупки производителями комплектующих, и иногда в этом есть резон, ведь даже модель, бывшая топовой несколько лет назад, вполне может обеспечить достаточно высокие показатели кадровой частоты даже в современных играх: специалисты YouTube-канала Hardware Unboxed решили удовлетворить любопытство владельцев модели верхнего ценового сегмента 2016 года в лице NVIDIA GeForce GTX 1080, столкнув её «лбом» с современной бюджетной видеокартой от AMD, а именно Radeon RX 6600.

реклама

Помимо искомых графических адаптеров энтузиасты «вооружились» настольным процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и модулями оперативной памяти DDR4-3200 (CL14), не забыв активировать функцию Resizable BAR.

Взглянув на итоговую таблицу, в которой отображены результаты тестирования в нескольких десятках игровых приложений, можно отметить, что в большинстве игр современный «середнячок» легко обходит предтоповую видеокарту 6-летней давности, однако в некоторых тайтлах старая добрая модель от NVIDIA показывает себя с лучшей стороны, особенно в более высоком разрешении: если в 1080p видеокарта GTX 1080 опережает Radeon RX 6600 на 2-4 % лишь в четырёх достаточно устаревших играх, то в 1440p ощутимо обходит свою оппонентку в Metro Exodus и DOOM Eternal.

Впрочем, в большинстве тайтлов Radeon RX 6600 выглядит более уверенно, в ряде из них превосходя свою соперницу на целых 40-60 %, а в среднем оказываясь быстрее на 20 % в разрешении 1080p и на 13 % — в 1440p.

Как бы то ни было, топовая модель 2016 года до сих пор способна обеспечить стабильный показатель средней кадровой частоты выше 50-60 fps в большинстве современных тайтлов, а 8 Гбайт видеопамяти вполне хватает для высоких настроек графики.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Естественно, Radeon RX 6600 сможет предложить поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, однако на целый ряд геймеров это не окажет какого-либо влияния, в то время как решающим фактором станет стоимость. Впрочем, стоит помнить, что новая модель из магазина имеет вполне себе официальную гарантию, в то время как покупка на вторичном рынке частенько сродни игре в лотерею.