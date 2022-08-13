Новинкам будет чем похвастаться.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта десктопных процессоров Intel 13-го поколения, принадлежащих к семейству Raptor Lake-S, инсайдеры продолжают будоражить умы компьютерного сообщества новыми порциями информации касательно характеристик будущих новинок: на сей раз отметился энтузиаст, известный под ником OneRaichu, сообщивший пару фактов о предстоящих моделях.

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Источник изображения: Wccftech

Инсайдер опровергает уже устоявшееся мнение ряда специалистов о том, что процессоры семейства Raptor Lake будут просто обновлением моделей текущего поколения, а именно Alder Lake, и получат лишь «косметические» улучшения: как утверждает энтузиаст, помимо увеличенного объёма кэш-памяти второго уровня предстоящие новинки смогут похвастаться рядом достаточно интересных изменений.

Впрочем, слишком распространяться, о каких именно улучшениях идёт речь, инсайдер не стал, однако обмолвился, что процессоры Intel 13-го поколения будут наделены ощутимо более быстрой подсистемой памяти: утверждается, что пропускная способность кэш-памяти третьего уровня моделей Raptor Lake в вопросах чтения с задействованием нескольких ядер получит прирост почти в 100 %.

Источник изображения: Twitter, OneRaichu

Кроме того, улучшения должны коснуться контроллера памяти и частотных характеристик, что можно было наблюдать благодаря ряду тестов, а также кольцевой шины, о чём было заявлено ещё несколько месяцев назад, однако, как утверждает инсайдер, изменения этим не ограничиваются.

Стоит напомнить, что процессоры AMD серии Ryzen 7000, судя по всему, также смогут порадовать высокими значениями производительности подсистемы памяти: согласно недавней «утечке», уровень быстродействия L3-кэша настольного процессора Ryzen 9 7900X в задачах чтения оказался на ~47 % выше по сравнению с достижениями Core i9-12900K.

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Таким образом, если инсайдерская информация окажется верной, настольные процессоры Intel 13-го поколения окажутся быстрее моделей AMD Ryzen 7000 как минимум в задачах чтения L3-кэша.