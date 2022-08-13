Теперь модель стала ещё более привлекательной.

Как известно, в ближайшем будущем Intel намерена явить на суд широкой компьютерной общественности свои новые производительные графические адаптеры под брендом Arc, а в настоящий момент почитателям продукции «синей команды» остаётся довольствоваться присутствием на рынке лишь модели нижнего ценового сегмента в лице Arc A380, которая, впрочем, может заинтересовать ряд нетребовательных геймеров, тем более, что некоторые модели ощутимо теряют в цене.

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Источник изображения: Wccftech, ASRock

Как сообщает ресурс Wccftech, не так давно дебютировавшая модель ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC ощутимо потеряла в цене: теперь на азиатской онлайн-площадке JD.com новинка предлагается за 1029 юаней (около 9500 рублей) с учётом НДС против 1299 юаней (примерно 12000 рублей) несколькими неделями ранее.

Источник изображения: Wccftech, JD.com

Несомненно, столь весомое снижение цены позволит новинке ещё более эффективно бороться со своей основной конкуренткой из стана AMD в лице Radeon RX 6400 за «место под солнцем»: на фоне более низкой стоимости (например, Radeon RX 6400 Challenger ITX от ASRock на этой же площадке предлагается за 1149 юаней) модель «синей команды» имеет больший объём видеобуфера (6 Гбайт против 4 Гбайт), наличие восьми линий PCIe 4.0 (против четырёх у оппонентки), заводской разгон, поддержку технологии масштабирования XeSS (работа над которой, впрочем, ещё не завершена) и трассировки лучей, а также возможность кодирования/декодирования с задействованием перспективного кодека AV1.

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Что касается быстродействия видеоадаптера, то, как показал недавний тест, Arc A380 способна обеспечить неплохой уровень производительности (как для бюджетной модели) в игровых приложениях, использующих современные API, в том числе и с задействованием трассировки лучей, однако имеется и ряд недостатков: графические драйверы для новинки ещё слишком «сырые», а для полного раскрытия потенциала требуется активация технологии Resizable BAR.