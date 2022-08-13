Предполагаемые цены новинок выглядят вполне привлекательно.

Начавшаяся ещё в марте прошлого года эпопея с «охотой» за графические адаптеры Intel Arc привлекла к себе внимание со стороны достаточного количества энтузиастов и даже представителей прессы, однако получить заветные видеокарты до сих пор невозможно, ведь их дебют до сих пор не состоялся.

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Источник изображения: Intel

Впрочем, Intel нашла выход из сложившейся ситуации, при этом косвенно подтвердив стоимость пары предстоящих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, особо нетерпеливые участники мероприятия Xe HPG Scavenger Hunt теперь могут выбрать Core i7-12700K и Core i5-12600K в качестве альтернативы Arc A770 и Arc A750 соответственно.

Таким образом, вспомнив рекомендованную стоимость Core i7-12700K и Core i5-12600K, можно узнать приблизительную цену предстоящих игровых видеокарт Intel: так, ценник на топовую Arc A770 не должен превысить $409, а за Arc A750 попросят $289 или даже чуть меньше.

Не менее интересен тот факт, что в электронных письмах, разосланных участникам «охоты» за призами, Intel утверждает, что дебют графических адаптеров под брендом Arc состоится уже совсем скоро, однако не упоминает, что это произойдёт летом, поэтому можно предположить, что слухи о появлении новинок не ранее сентября имеют под собой вполне осязаемую почву.

Источник изображения: VideoCardz, Intel

Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, флагманский графический адаптер Intel Arc A770 будет основан на GPU ACM-G10 c 4096 ядрами «на борту», способном работать на частоте 2.5 ГГц, и получит 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15.5 ГГц, а также 256-битную шину.

Предтоповая же модель в лице Arc A750, как ожидается, обзаведётся тем же чипом ACM-G10, но располагающим лишь 3584 FP32-ядрами, и сможет похвастаться 8 Гбайт памяти GDDR6, функционирующей на эффективной частоте 15.5 ГГц, и шиной в 256 бит.

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Кроме того, известны и предполагаемые конкурентки для предстоящих игровых моделей от Intel — Arc A770 должна будет сражаться за «место под солнцем» с NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и AMD Radeon RX 6650 XT, а в соперницы Arc A750 прочат GeForce RTX 3060, которая, судя по результатам официальных тестов компании, уступает видеокарте «синей команды» в среднем 3-5 %, и Radeon RX 6600.