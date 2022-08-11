Модель сможет похвастаться впечатляющими тактовыми частотами по сравнению с предгественницей.

Пока компьютерное сообщество горячо ожидает неумолимо приближающегося дебюта видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, специалисты «зелёной команды» продолжают работать над предстоящими новинками, а разного рода инсайдеры оперативно информируют публику о спецификациях и достижениях новых моделей: так, известный энтузиаст kopite7kimi, несколько дней назад опубликовавший ряд технических характеристик для GeForce RTX 4070, сегодня дополнил себя упоминанием о тактовых частотах видеокарты, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 4070 получит в своё распоряжение 7680 ядер CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, функционирующей на эффективной частоте 21 ГГц, в результате чего максимальная пропускная способность памяти будет достигать значения 504 Гбайт/с. При этом уровень TGP модели составит 285 Вт.

Что касается частотных характеристик GPU предстоящей новинки, то они следующие: графический процессор GeForce RTX 4070 сможет работать на базовой частоте 2310 МГц с возможностью повышения до 2610 МГц в boost-режиме и более 2800 МГц — в максимальном.

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Нехитрые расчёты дают возможность оценить примерный уровень производительности новинки — ожидается, что по вычислительной мощности даже в boost-режиме GeForce RTX 4070 с показателем в 40 Тфлопс превзойдёт достижения RTX 3070 в два раза и сравняется с флагманской моделью текущего поколения в лице RTX 3090 Ti.

Не менее показателен и уровень производительности RTX 4070 в тестовом пакете Time Spy Extreme от 3DMark: как утверждает инсайдер, в бенчмарке видеокарта набирает более 11000 баллов, что сравнимо с результатом RTX 3090 Ti.

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Что касается даты выхода графических адаптеров GeForce RTX 40, то сие событие должно произойти уже в октябре текущего года, однако первыми в продаже ожидаются топовые модели, в то время как RTX 4070 на прилавках магазинов может появиться лишь спустя несколько месяцев.