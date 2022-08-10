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Аналитики предрекают ощутимое падение стоимости модулей оперативной памяти вплоть до конца года
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Пока одни аналитики ожидают наступления тяжёлых времён для NVIDIA, их коллеги сулят компьютерному сообществу ощутимое снижение ценников на современные модули оперативной памяти, о чём сообщает сайт Tom's Hardware, опираясь на исследование специалистов ресурса TrendForce.

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Источник изображения: Samsung

Согласно отчёту источника, на фоне снижения цен на чипы памяти от крупных производителей стоимость конечной продукции не может не упасть — ожидается, что ценник на потребительскую оперативную память в третьем квартале текущего года снизится на целых 13-18 %, а в четвёртом упадёт ещё на 3-8 %.

Источник изображения: TrendForce

Подобная тенденция, судя по всему, связана с избытком микросхем DRAM у крупных производителей на фоне резкого снижения спроса на клиентские ПК и иную компьютерную продукцию, в результате чего производственные гиганты в лице SK hynix и Samsung снизили стоимость на чипы DRAM, а ещё один игрок на рынке, компания Micron, даже заявила о снижении спроса со стороны своих клиентов и падении предполагаемой выручки.

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Естественно, если данная ситуация и способна заставить поволноваться производителей чипов, то рядовые покупатели останутся только в плюсе. Впрочем, цена на модули оперативной памяти типа DDR4 и DDR5 может несколько вырасти в связи со скорым дебютом настольных процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel 13-го поколения, однако вряд ли это нивелирует столь ощутимое падение стоимости за третий и четвёртый кварталы текущего года.

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#samsung #micron #sk hynix #dram
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