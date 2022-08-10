Прогнозы аналитиков не слишком радужные.

Затяжное весеннее падение курса ряда популярных криптовалют может стать одной из причин уменьшения объёмов отгрузки видеокарт NVIDIA, сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на аналитический материал DigiTimes.

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Источник изображения: NVIDIA

Ожидается, что крах криптовалютного рынка вкупе с падением спроса на комплектующие на фоне восстановления привычного уклада жизни большинства населения нашей планеты после угасания пандемии COVID-19 станет катализатором ощутимого падения доходов NVIDIA в связи с сокращением поставок графических адаптеров на 40-50 % — именно так считает ряд тайваньских производителей. Источник отмечает, что предварительный отчёт о доходах компании за второй квартал уже продемонстрировал намного худшие показатели, нежели ранее прогнозировали специалисты.

Нерадостные ожидания ещё у одного производственного гиганта в лице Intel – аналитики компании предсказывают падение выручки на колоссальные 8-11 млрд долларов до 65-68 млрд долларов. Кроме того, «синяя команда» предрекает падение спроса на готовые ПК на 10 % по сравнению с объёмами продаж прошлого года, связывая отрицательную тенденцию со снятием ряда ковидных ограничений.

Пострадал от снижения спроса и ряд производителей, выпускающих различные чипы и компоненты для ноутбуков, дисплеев и других мобильных продуктов.

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А вот у AMD и Apple дела пока вполне себе неплохи: «красная команда» увеличила свои доходы во втором квартале текущего года на 70 % благодаря в том числе «откусыванию» доли у Intel и ждёт небольшого роста в третьем квартале, а «яблочная» компания неплохо реализует свои Macbook, ожидая рекордного показателя в 28 млн проданных единиц в текущем году.