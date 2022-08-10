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Крах криптовалют может спровоцировать резкое падение продаж видеокарт NVIDIA
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Затяжное весеннее падение курса ряда популярных криптовалют может стать одной из причин уменьшения объёмов отгрузки видеокарт NVIDIA, сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на аналитический материал DigiTimes.

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Источник изображения: NVIDIA

Ожидается, что крах криптовалютного рынка вкупе с падением спроса на комплектующие на фоне восстановления привычного уклада жизни большинства населения нашей планеты после угасания пандемии COVID-19 станет катализатором ощутимого падения доходов NVIDIA в связи с сокращением поставок графических адаптеров на 40-50 % — именно так считает ряд тайваньских производителей. Источник отмечает, что предварительный отчёт о доходах компании за второй квартал уже продемонстрировал намного худшие показатели, нежели ранее прогнозировали специалисты.

Нерадостные ожидания ещё у одного производственного гиганта в лице Intel – аналитики компании предсказывают падение выручки на колоссальные 8-11 млрд долларов до 65-68 млрд долларов. Кроме того, «синяя команда» предрекает падение спроса на готовые ПК на 10 % по сравнению с объёмами продаж прошлого года, связывая отрицательную тенденцию со снятием ряда ковидных ограничений.

Пострадал от снижения спроса и ряд производителей, выпускающих различные чипы и компоненты для ноутбуков, дисплеев и других мобильных продуктов.

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

А вот у AMD и Apple дела пока вполне себе неплохи: «красная команда» увеличила свои доходы во втором квартале текущего года на 70 % благодаря в том числе «откусыванию» доли у Intel и ждёт небольшого роста в третьем квартале, а «яблочная» компания неплохо реализует свои Macbook, ожидая рекордного показателя в 28 млн проданных единиц в текущем году.

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#amd #intel #nvidia #apple
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