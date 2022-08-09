При этом GPU останется прежним.

Пока широкое компьютерное сообщество горячо ожидает неумолимо приближающегося анонса нового поколения графических адаптеров NVIDIA, «зелёная команда» не забывает и о видеокартах текущего поколения, по крайней мере, об этом свидетельствует «утечка», опубликованная инсайдером под ником KittyYYuko, сегодня уже успевшим порадовать публику данными об одной из возможных моделей GeForce RTX 40.

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Источник изображения: NVIDIA

По информации энтузиаста, модель среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060 Ti в скором времени может получить более быструю память типа GDDR6X, присущую старшим «соплеменницам». К сожалению, об эффективной частоте памяти не упоминается, однако можно ожидать, что её значение будет не ниже, чем у других представительниц серии GeForce RTX 30, то есть 19 ГГц.

Источник изображения: Twitter, KittyYYuko

При этом графический процессор GeForce RTX 3060 Ti останется прежним — новинка получит либо старый добрый GA104-202, либо GA103, которым снабжены и мобильные графические адаптеры GeForce RTX 3080 Ti.

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Стоит отметить, что подобный апгрейд видеокарты может оказать влияние на конечную стоимость продукта, однако, возможно, нивелируется некоторым увеличением уровня производительности в ряде задач.