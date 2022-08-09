Впрочем, видеокарта может оказаться вовсе не игровой.

Сегодняшний день ознаменовался сразу несколькими откровениями пары инсайдеров, приоткрывающих завесу тайны над спецификациями предстоящей линейки игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40: вслед за публикацией обновлённых технических характеристик RTX 4080 и RTX 4070 ещё один энтузиаст, известный под ником KittyYYuko, решил поделиться данными о загадочной модели «зелёной команды», информирует ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Как утверждает инсайдер, видеокарта будет основана на печатной плате PG139 с артикулом 340 и обзаведётся 14848 ядрами CUDA, а также получит 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 320-битной шине — данная модель может занять нишу между GeForce RTX 4090 и RTX 4080, получив именование RTX 4080 Ti.

Источник изображения: Twitter, KittyYYuko

Впрочем, источник не сообщает о принадлежности видеокарты к какой-либо категории, поэтому предстоящая новинка может предназначаться вовсе не для игрового, а для профессионального сегмента.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что NVIDIA поведает подробности о технических характеристиках игровых видеокарт серии GeForce RTX 40 в октябре, однако какие именно модели предстанут пред взором широкой компьютерной общественности, пока неизвестно.