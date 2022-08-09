Сегодняшний день ознаменовался сразу несколькими откровениями пары инсайдеров, приоткрывающих завесу тайны над спецификациями предстоящей линейки игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40: вслед за публикацией обновлённых технических характеристик RTX 4080 и RTX 4070 ещё один энтузиаст, известный под ником KittyYYuko, решил поделиться данными о загадочной модели «зелёной команды», информирует ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Wccftech
Как утверждает инсайдер, видеокарта будет основана на печатной плате PG139 с артикулом 340 и обзаведётся 14848 ядрами CUDA, а также получит 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 320-битной шине — данная модель может занять нишу между GeForce RTX 4090 и RTX 4080, получив именование RTX 4080 Ti.
Источник изображения: Twitter, KittyYYuko
Впрочем, источник не сообщает о принадлежности видеокарты к какой-либо категории, поэтому предстоящая новинка может предназначаться вовсе не для игрового, а для профессионального сегмента.
Ожидается, что NVIDIA поведает подробности о технических характеристиках игровых видеокарт серии GeForce RTX 40 в октябре, однако какие именно модели предстанут пред взором широкой компьютерной общественности, пока неизвестно.