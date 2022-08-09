Спецификации предстоящих моделей продолжают изменяться.

Похоже, специалисты NVIDIA продолжают экспериментировать с техническими характеристиками моделей предстоящей серии GeForce RTX 40, по крайней мере, об этом свидетельствуют очередные откровения инсайдера, известного под ником kopite7kimi, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

По информации источника, «аппетиты» графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 несколько уменьшатся по сравнению с известными ранее значениями: так, уровень TBP для RTX 4080 понизится на целых 100 Вт (с 420 до 320 Вт), а RTX 4070 ограничится 285 Вт (против 300 Вт ранее).

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Стоит напомнить, что пару дней назад стало известно об изменении некоторых характеристик для GeForce RTX 4080: утверждается, что новинка получит чуть меньшее количество CUDA-ядер, а именно 9728. При этом конфигурация памяти останется прежней — 16 Гбайт GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при шине в 256 бит.

Для GeForce RTX 4070 пока что всё остаётся без изменений, за исключением упоминаемого выше значения TBP: графический адаптер обзаведётся 7680 ядрами CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, работающей на эффективной частоте 21 ГГц, а ширина шины составит 192 бит.

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Как можно заметить, технические характеристики, публикуемые инсайдерами, не являются финальными, поэтому в ближайшем будущем, возможно, мы сможем лицезреть ещё ряд изменений.