Коробки для Core i9-12900K и Core i9-10980XE станут поменьше.

Как известно, Intel с трепетом относится к маркетинговой составляющей своих топовых продуктов, снабжая их в том числе красочной оригинальной упаковкой, однако всему хорошему рано или поздно приходит конец: на сей раз настала очередь «переодеться» и одному из флагманов семейства Alder Lake-S в лице Core i9-12900K, а также уже несколько позабытому «старичку» Core i9-10980XE.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Как сообщает ресурс VideoCardz, компания Intel опубликовала уведомление об изменении двух своих продуктов — с 4 сентября настольные процессоры Core i9-12900K и Core i9-10980XE будут поставляться в «стандартной» упаковке, как и остальные представители соответствующей серии.

Таким образом, оригинальная упаковка Core i9-12900K, отличающаяся прямоугольной формой с «кремниевой» пластиной внутри, на самом деле сделанной из пластика и являющейся вместилищем для процессора, «канула в лету», равно как более «просторная» коробка для Core i9-10980XE. При этом о Core i9-129000KS в уведомлении ничего не говорится, поэтому можно предположить, что «премиальный» продукт пока не пострадал.

Источник изображений: Intel, VideoCardz

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Стоит отметить, что для Intel уже стало негласно традицией упрощать упаковки своих устаревающих топовых продуктов — если компания и на сей раз окажется верна себе, то уже через месяц-другой на прилавках магазинов должны оказаться новые модели, что вполне согласуется с уже имеющейся информацией касательно выхода представителей семейства Raptor Lake-S. Кроме того, не исключён и приближающийся дебют новых HEDT-моделей CPU.