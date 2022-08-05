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Подтвердилась дата запуска настольных процессоров Ryzen 7000 и материнских плат для новой платформы
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Ходившие уже несколько дней слухи касательно скорого появления настольных процессоров AMD Ryzen 7000 в очередной раз находят своё подтверждение: на сей раз на очередную порцию информации касательно будущих новинок расщедрилась MSI.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как сообщает ресурс VideoCardz, вслед за вчерашним анонсом новых материнских плат на базе чипсета X670E/X670 тайваньская компания подтвердила дату их выпуска — новинки дебютируют 15 сентября совместно с десктопными процессорами Ryzen 7000.

Источник изображения: VideoCardz, Weibo, MSI

Ожидается, что ассортимент MSI расширится тремя моделями на базе набора системной логики X670E, а именно MPG X670E CARBON WIFI, MEG X670E ACE и топовой MEG X670E GODLIKE, а также одной моделью на основе чипсета X670 — PRO X670-P WIFI.

Кроме того, источник предполагает, что ещё несколько моделей плат, в том числе основанных на наборе системной логики B650, могут быть представлены в рамках анонса настольных процессоров Ryzen 7000, который, судя по ряду «утечек», состоится 29 августа.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющейся информации, AMD представит как минимум четыре новых модели CPU – топовый 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 7950X, функционирующий на частотах 4.5/5.7 ГГц в базовом/boost-режиме, Ryzen 9 7900X с 12 ядрами/24 потоками «на борту», характеризующимися частотной формулой 4.7/5.6 ГГц, 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X, работающий на частотах 4.5/5.4 ГГц в номинальном/максимальном режимах, а также наиболее доступный Ryzen 5 7600X, наделённый 6 ядрами/12 потоками, способными функционировать на базовой частоте в 4.7 ГГц с возможностью повышения до 5.3 ГГц в турборежиме.

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Источник изображения: VideoCardz

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