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Представлены новые топовые системные платы на базе чипсета AMD X670E для процессоров Ryzen 7000
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Предвосхищая скорое появление настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, партнёры «красной команды» в рамках мероприятия Meet The Expert продемонстрировали свои новые модели материнских плат, предназначенные составить пару CPU нового поколения: как информирует ресурс VideoCardz, в этой когорте оказались такие маститые производители, как ASUS, ASRock, MSI, BIOSTAR и GIGABYTE.

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Компания ASUS явила на суд компьютерной общественности материнскую плату CROSSHAIR X670E HERO, отличающуюся совершенно новым дизайном, возможностью быстрой установки твердотельных накопителей M.2 и дискретных графических адаптеров благодаря внедрению новых механизмов Q-Latch и Q-Release и подсистемой питания, работающей по схеме 18+2 с силовым каскадом 105 А. К сожалению, новинка не может похвастаться наличием поддержки 10-гигабитной сети, однако Ethernet-порт на 2.5 Гбит в наличии.

Тайваньский производитель ASRock продемонстрировал несколько системных плат, однако единственной новинкой, не «засветившейся» ранее, оказалась X670E PG Lightning.

MSI впервые показала свою «монструозную» модель, получившую название MEG X670E GODLIKE: новинка выпускается в форм-факторе E-ATX и отличается подсистемой питания, функционирующей по формуле 24+2 (105 А). Кроме того, плата может похвастаться наличием встроенного дисплея M-Vision Dashboard и входящей в комплект поставки платы расширения M.2 XPANDER-Z Gen5 Dual — такое же устройство будет поставляться и для MEG X670E ACE.

Ещё одна модель от MSI, MPG X670E CARBON WIFI, будет отличаться от своей старшей соплеменницы более скромным оснащением, а подача питания будет осуществляться по схеме 18+2 с наличием каскада на 90 А.

Топовая материнская плата BIOSTAR X670E VALKYRIE обзаведётся 22-фазным VRD-модулем с силовым каскадом 105 А, сможет похвастаться наличием целого ряда новых функций, но пропускная способность Ethernet-порта будет ограничена 2.5 Гбит.

Наконец, GIGABYTE показала сразу четыре новых модели, среди которых топовая X670E AORUS XTREME, отличающаяся наличием (18+2+2)-фазного VRM-модуля и 10-гигабитного Ethernet-порта, а также её более «простые» соплеменницы в лице X670E AORUS MASTER, X670 AORUS PRO AX и X670 AORUS ELITE AX с подсистемой питания, организованной по схеме 16+2+2.

Источник изображений: VideoCardz, AMD Meet The Expert

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Стоит отметить, что все представленные материнские платы с сокетом AM5 могут похвастаться поддержкой модулей оперативной памяти типа DDR5 (с неизвестными пока максимальными показателями для данной платформы), а также видеокарт и накопителей с интерфейсом PCIe версии 5.0. Кроме того, большинство новинок предоставляют пользователям возможность быстрой установки M.2-устройств.

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