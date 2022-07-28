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Death Stranding запустили на Intel Arc A750 и рассказали про некоторые возможности видеокарты
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На фоне неумолимо приближающегося анонса графических адаптеров Intel Arc A-серии представители компании продолжают дразнить компьютерную общественность очередными фактами касательно возможностей и оснащения предстоящих новинок: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал Райан Шраут (Ryan Shrout), возглавляющий отдел маркетинга графического подразделения «синей команды», сообщает ресурс Wccftech. В достаточно коротком видео на YouTube специалист Intel рассказал о ряде возможностей предтоповой модели Arc A750 Limited Edition, продублировав полезную информацию в блоге.

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Источник изображения: Wccftech, Intel, YouTube

Для демонстрации преимуществ видеоадаптера Райан Шраут запустил популярное игровое приложение Death Stranding: Director’s Cut в разрешении 4K – новинка смогла без проблем обеспечить стабильные 80-100 fps.

Впрочем, демонстрация значений кадровой частоты не была целью данного ролика: специалист лишь хотел показать, насколько хорошо видеокарта обеспечивает плавную смену кадров, что достигается благодаря задействованию технологии VRR, известной для многих в связи с широким распространением Adaptive Sync, которая синхронизирует частоту обновления дисплея и скорость рендеринга GPU, что позволяет убрать разного рода артефакты и разрывы кадров. Отмечается, что специалисты Intel уже отобрали более 100 мониторов с VRR, однако в теории любой сертифицированный монитор с поддержкой данной технологии не должен принести каких-либо проблем в паре с видеоадаптерами Arc.

Кроме того, представитель компании поведал о красотах технологии HDR с использованием соответствующих мониторов в паре с графическим адаптером Arc, а также рассказал о возможностях HDMI для предстоящих новинок: как оказалось, поддержка HDMI 2.0 идёт «из коробки», в то время как для версии 2.1 приходится интегрировать PCON для конвертации DisplayPort в искомый стандарт — именно эта «уловка» и используется для моделей Arc A750 и Arc A770.

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Стоит напомнить, что, судя по недавней «утечке», графический адаптер Intel Arc A750 получит 8 Гбайт видеопамяти и будет конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600.

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#intel #arc a750
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