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Цены видеокарт Intel Arc приятно удивят — рекомендованная стоимость флагмана составит менее $400
Intel намерена всерьёз побороться на рынке видеокарт.
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Пока компьютерное сообщество замерло, ожидая появления нового игрока на рынке игровых видеокарт, разного рода инсайдеры не покладая рук стараются утолить информационный голод страждущих геймеров, являя на свет всё новые «утечки», приоткрывающие завесу тайны над некоторыми нюансами ценообразования и характеристик новинок: на сей раз порадовать широкую публику решили специалисты ресурса Wccftech, обнародовавшие весьма занятный слайд, который, как они утверждают, Intel уже разослала своим тайваньским партнёрам.

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Как заявляет источник, на представленном изображении можно лицезреть весь планируемый модельный ряд графических адаптеров Intel Arc A-серии, который будет выпущен в ближайшем будущем. Впрочем, ресурс отмечает, что представленный документ не является официальной версией, распространяемой среди общественности, поэтому некоторые из характеристик могут быть изменены или доработаны.

Источник изображений: Wccftech

Как бы то ни было, если данные верны, флагманом линейки графических адаптеров Intel станет модель Arc A770, которая получит в своё распоряжение 8 либо 16 Гбайт видеопамяти и будет потреблять 225 Вт, а её основными соперницами окажутся NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и AMD Radeon RX 6650 XT.

На ступеньку ниже расположится Arc A750, базирующаяся, вероятно, на том же чипе, что и старшая модель. При этом объём видеобуфера новинки составит всего 8 Гбайт при аналогичном уровне TDP в 225 Вт. Главными же конкурентками для предтоповой модели станут RTX 3060 и RX 6600.

Третьей по старшинству окажется Intel Arc A580, потребляющая 175 Вт и располагающая 8 Гбайт видеопамяти. Соперниц из стана AMD для данной модели у Intel не нашлось, а вот со стороны NVIDIA ей будет противостоять GeForce RTX 3050.

Стоит отметить, что вышеперечисленные модели относятся к производительным решениям, по крайней мере, об этом говорит их принадлежность к категории «Performance» по версии маркетологов Intel.

Впрочем, для мейнстрим-сегмента одна модель также имеется: участь «рабочей лошадки» уготована для Intel Arc A380, которая уже мелькала в ряде тестов — новинка отличается весьма скромным уровнем TDP в 75 Вт, наличием 6 Гбайт памяти и позиционированием в качестве конкурентки для GTX 1650.

Про самых бережливых пользователей компания тоже не забыла: младшей в линейке станет модель Arc A310, потребляющая 75 Вт и имеющая 4 Гбайт видеопамяти «на борту». Данная модель будет противостоять GeForce GTX 1050/Ti.

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Что касается рекомендованных ценников для модельного ряда A-серии, то они будут заманчивыми: судя по представленному слайду, стоимость топовых моделей Arc A770 и Arc A750 окажется в пределах $300-399, цены на Arc A580 и A380 будут варьироваться в границах $200-299 и $100-149, а самую доступную Arc A310 можно будет заполучить менее чем за $100. При этом источник предполагает, что цены на новинки Intel будут направлены на подрыв доминирующего положения NVIDIA и AMD, что может спровоцировать дальнейшее падение стоимости видеокарт.

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#intel #arc
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Sergej V
00:40
судя по слайду , новинки интел будут медленнее конкурентов и более прожорливые, а следовательно и более шумные по охладу.
Цены видеокарт Intel Arc приятно удивят — рекомендованная стоимость флагмана составит менее $400
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