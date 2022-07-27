Кроме того, будущий флагман должен получить целых 48 Гбайт памяти.

В преддверии горячо ожидаемого многими геймерами анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 инсайдеры продолжают потчевать сообщество новыми данными касательно технических характеристик и достижений предстоящих новинок: как сообщает ресурс Hardware Times, энтузиаст, известный под ником kopite7kimi, приоткрыл завесу тайны над спецификациями «монструозной» игровой модели «зелёной» команды, которая, вероятно, рядовому покупателю станет известна под уже привычным названием GeForce RTX 4090 Ti.

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Источник изображения: Wccftech

По информации источника, основой флагманской NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti станет графический процессор AD102-450-A1, наделённый 18176 CUDA-ядрами, то есть на 69 % больше по сравнению с топовой моделью текущего поколения в лице RTX 3090 Ti. Объём видеобуфера предстоящей новинки также будет способен поразить воображение: ожидается, что флагман получит целых 48 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, способной работать на эффективной частоте 24 ГГц (против 21 ГГц у RTX 3090 Ti).

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Не менее внушительным будет и уровень энергопотребления GeForce RTX 4090 Ti — инсайдер заявляет, что значение TBP будущего флагмана составит целых 800 Вт. Несомненно, такие «аппетиты» потребуют и качественного отвода тепла, поэтому разработка нового дизайна платы (PG137) непосредственно для данной модели выглядит вполне обоснованной.

Вполне вероятно, что NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti станет лучшим выбором для самых требовательных геймеров, не привыкших экономить на комплектующих, и сможет обеспечить наиболее высокий уровень производительности среди представленных на рынке моделей. Впрочем, у AMD также могут быть «козыри в рукаве», однако в настоящий момент доподлинно неизвестно, чем сможет ответить «красная команда».

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Что же касается даты появления GeForce RTX 4090 Ti в продаже, то, исходя из недавней «утечки», сие событие в 2022 году может так и не состояться: в октябре текущего года инсайдеры предрекают дебют лишь для RTX 4090, в то время как остальные её соплеменницы могут появиться на полках магазинов лишь в следующем году.