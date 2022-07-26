Ожидается, что предтоповая модель нового поколения будет намного быстрее флагмана текущей линейки.

Пока компьютерное сообщество с нетерпением ожидает появления следующего поколения игровых графических адаптеров NVIDIA, разного рода энтузиасты и инсайдеры, знающие чуть больше рядового пользователя, спешат поделиться своими сокровенными знаниями: так, информатор с форума Chiphell решил поведать широкой публике пару новых фактов касательно будущей предтоповой модели в лице GeForce RTX 4090, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из информации инсайдера, NVIDIA GeForce RTX 4090 будет выпускаться в двух модификациях, одна из которых будет отличаться повышенным уровнем TGP, достигающим впечатляющего значения в 600 Вт, в то время как менее «прожорливый» вариант будет довольствоваться 450 Вт — утверждается, что обе вариации будут характеризоваться примерно равным частотным пределом, однако модели с большим TGP будут иметь меньше шансов упереться в «потолок» по энергопотреблению, что в теории даст прирост к производительности.

При этом референсные модели GeForce RTX 4090, вероятно, ограничатся уровнем энергопотребления в 450 Вт, в то время как AIB-партнёры NVIDIA смогут представить свои модификации с пределом TGP в 600 Вт — ожидается, что данный параметр производители будут указывать прямо на коробках своей продукции.

Что касается животрепещущей для многих темы, а именно рекомендованной стоимости новинки, то, судя по данным источника, GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti. Впрочем, радоваться пока преждевременно, ведь RTX 4090, судя по всему, не будет топовой моделью в новой линейке NVIDIA, и аналогом для неё является RTX 3090, рекомендованная стоимость которой составляла $1499, в то время как MSRP RTX 3090 Ti достигало значения в $1999 — вполне возможно, что нас ждёт вовсе не понижение, а повышение цен на будущие модели «зелёной» команды.

Кроме того, GeForce RTX 4090 может быть единственной игровой моделью нового поколения, которая появится на полках магазинов в текущем году, в то время как появления в продаже её соплеменниц придётся ждать до первого квартала 2023 года, по крайней мере, об этом твердится в слухах.

К сожалению, более подробными техническими характеристиками инсайдер не поделился, поэтому можно вспомнить те данные, которые уже мелькали ранее в ряде «утечек»: ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4090 будет основана на графическом процессоре AD102-300, выпускаемом по 4-нм нормам силами TSMC, что в теории даст ощутимый частотный прирост по сравнению с текущими моделями, и характеризующемся наличием 16128 ядер CUDA и 384 блоков операций растеризации (в полтора и ~3.43 раза больше количества оных у RTX 3090 Ti). Кроме того, предстоящая новинка должна обзавестись 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 384-битной шине.

Что касается уровня быстродействия предстоящей предтоповой модели, то, исходя из имеющейся информации, он весьма впечатляет: так, согласно «утечкам», GeForce RTX 4090 почти в два раза быстрее RTX 3090 и на ~70 % производительнее RTX 3090 Ti в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme.

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Ожидается, что дебют NVIDIA GeForce RTX 4090 состоится уже в октябре, в то время как остальные модели, как уже говорилось ранее, могут появиться лишь спустя несколько месяцев.