Вполне возможно, что AMD планирует форсировать события.

Похоже, в ближайшее время на процессорном рынке станет весьма «горячо»: так, несколько дней назад появилась инсайдерская информация о намерениях Intel по анонсу настольных процессоров семейства Raptor Lake-S и снятия ограничения на обзоры, приоткрывающие завесу тайны над уровнем их производительности, в конце сентября, а уже сегодня ресурс TechPowerUp со ссылкой на Twitter-аккаунт сайта Planet 3DNow! информирует общественность о ближайших планах противоборствующего лагеря.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как оказалось, уже через несколько дней, а именно 4 августа текущего года, AMD планирует провести мероприятие, именуемое «Meet the Experts», на котором, судя по информации официального сайта компании, состоится знакомство с новейшими материнскими платами для платформы Socket AM5, основанными на наборах системной логики X670E (Extreme) и X670. Ожидается, что свои топовые продукты представят такие гиганты компьютерной индустрии, как ASRock, ASUS, BIOSTAR, MSI и GIGABYTE.

Не менее интересен тот факт, что в коротком описании целей данного события о запуске настольных процессоров AMD Ryzen 7000 говорится, как о свершившемся факте — вполне вероятно, что дебют новинок состоится либо 4 августа, либо даже чуть ранее.

Кроме того, в рамках сего мероприятия планируется рассказать о возможностях новой платформы в различных сферах, а также о наличии ряда улучшений, в том числе поддержке модулей оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса PCIe версии 5.0.

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Таким образом, если в текст описания данного действа от AMD не закралась ошибка, анонс настольных процессоров Ryzen 7000 может состояться на несколько недель раньше, чем предполагалось: ранее слухи твердили широкой общественности о запуске новинок лишь в середине сентября.