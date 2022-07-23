Наличие более скоростных модулей памяти дало свои плоды.

Пока рядовые компьютерные пользователи с замиранием сердца ожидают выхода настольных процессоров Intel 13-го поколения, некоторые счастливчики, раздобывшие инженерные образцы предстоящих новинок, продолжают изучать возможности представителей семейства Raptor Lake-S: так, буквально вчера один из энтузиастов протестировал Core i7-13700K в дуэте с модулями оперативной памяти типа DDR4 в популярном бенчмарке Geekbench 5, а сегодня решил повторить свой опыт, но уже в паре с ОЗУ DDR5, о чём сигнализирует Twitter-бот BenchLeaks.

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Источник изображения: Wccftech

Как можно заметить, помимо искомого десктопного процессора Intel Core i7-13700K, имеющего в своём распоряжении 16 ядер (8 «больших» и 8 «малых»)/24 потока и работающего на частотах ~3.4/~5.3 ГГц в базовом/максимальном режимах, тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E с припиской D5, указывающей на наличие поддержки модулей оперативной памяти типа DDR5, которые функционировали на эффективной частоте 5200 МГц.

Исходя из имеющихся данных, в предыдущем тесте процессор функционировал на аналогичных частотах, а используемая материнская плата Z690 Steel Legend WiFi 6E производства ASRock представляла собой модификацию с поддержкой модулей DDR4, работающих в данном случае на эффективной частоте 3600 МГц.

Что касается результатов тестов, то в однопоточном режиме Core i7-13700K в паре с модулями памяти типа DDR5 продемонстрировал даже чуть худший результат по сравнению со своими же достижениями в связке с DDR4, оказавшись позади на 1.0 %, в то время как в многопоточном состязании «планки» более нового стандарта помогли представителю семейства Raptor Lake-S оказаться впереди на целых 19.8 %.

При сравнении достижений Intel Core i7-13700K со средними результатами топовой модели противоборствующего лагеря в лице AMD Ryzen 9 5950X с 16 ядрами/32 потоками «на борту» наличие модулей оперативной памяти типа DDR5 также оказалось решающим: так, в многопоточном подтесте предстоящая новинка оказалась быстрее своего соперника на впечатляющие 20.0 %.

Источник изображений: Geekbench 5

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Впрочем, учитывая тот факт, что бороться представителям семейства Raptor Lake-S придётся уже с моделями серии Ryzen 7000, которые также получат поддержку модулей памяти типа DDR5, существующее преимущество предстоящей новинки над процессором текущего поколения, похоже, не имеет решающего значения.