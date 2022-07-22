Об этом свидетельствует появившийся в сети результат тестирования в Geekbench

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

За последние несколько дней мы все стали свидетелями многочисленных утечек информации о грядущем 14-ядерном процессоре среднего уровня Intel Core i5-13600K. Неделей ранее стала доступна утечка о 24-ядерном флагманском процессоре Core i9-13900K поколения Raptor Lake. Сегодня появилась первая информация о производительности 16-ядерной модели с разблокированным множителем Core i7-13700K.

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Процессор был протестирован вчера на той же материнской плате, что и инженерный образец Core i5-13600K, а именно ASRock Z690 Steel Legend, которая поддерживает оперативную память стандарта DDR4. Согласно информации Geekbench, этот ЦП имеет 16 ядер и 24 потока, что означает наличие 8 производительных ядер и 8 энергоэффективных ядер, дающих в сумме 24 потока.

Согласно появившейся записи, процессор работает на средней тактовой частоте 5,36 ГГц, а во время тестирования имел минимальную тактовую частоту 5,289 ГГц и максимальную 5,381 ГГц.

В итоге процессор набрал 2090 баллов в одноядерном тесте и 16542 балла в многоядерном тесте. Это соответственно на 10% и 17% быстрее, чем у его предшественника в лице Core i7-12700K из серии Alder Lake.

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Также ходят слухи, что серия процессоров Intel Core 13-поколения будет выпущена в октябре с возможным анонсом в сентябре. С появлением сведений о Core i7-12700K, все процессоры K-серии из линейки Raptor Lake теперь известны.