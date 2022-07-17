Предстоящая новинка продемонстрировала свои игровые возможности.

Несмотря на то, что официальный дебют настольных процессоров Intel 13-го поколения должен состояться только через несколько месяцев, предстоящие новинки в виде квалификационных образцов уже попали в руки энтузиастов: несколько дней назад в сети появились результаты тестов Core i9-13900K в ряде бенчмарков и приложений, а уже сегодня тот же самый специалист под ником Extreme Player опубликовал достижения будущего флагмана в популярных играх, о чём сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Как и прежде, для тестирования использовалась системная плата ROG MAXIMUS Z690 EXTREME производства ASUS и оперативная память T-Force Delta DDR5-6400 (40-40-40-84-116) общим объёмом 32 Гбайт (2x16 Гбайт), а вот видеокарта была выбрана более производительная — на замену GeForce RTX 3060 Ti пришла GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO от MSI. При этом квалификационный образец Intel Core i9-13900K, имеющий в своём распоряжении 8 «больших» и 16 «малых» ядер, функционировал на базовой частоте 3.0 ГГц с повышением до 5,5 ГГц в турборежиме.

Соперником для предстоящей новинки, как и ранее, стал флагман текущего поколения в лице Core i9-12900KF, располагающий 8 производительными и аналогичным количеством энергоэффективных ядер, работающий на максимальной частоте в 4,9 ГГц и отличающийся меньшим объёмом кэш-памяти (44 Мбайт против 68 Мбайт у Core i9-13900K).

В тестовых пакетах от 3DMark преимущество Core i9-13900K над своим предшественником варьировалось в пределах от 1 до 38 %: наибольший отрыв будущий флагман продемонстрировал в бенчмарке FireStrike Extreme (Physics).

В игровых приложениях топовая модель 13-го поколения также оказалась производительнее своего оппонента, в среднем превосходя противника на 4.46, 7.10 и 3.31 % в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p соответственно, однако в ряде случаев отрыв был весьма велик, особенно в разрезе значения минимального fps: так, в PUBG в разрешении 1080p и 2160p он составил 35.82 и 33.09 %, а в Red Dead Redemption 2 в разрешениях 1080p и 1440p достиг впечатляющих величин в 79.58 и 77.61 %.

Усреднённые показатели значения минимального fps также впечатляют — Core i9-13900K был быстрее Core i9-12900KF на 27.99, 21.84 и 11.65 % в 1080p, 1440p и 2160p. Что касается параметра максимального fps, то преимущество представителя семейства Raptor Lake над своим предшественником в среднем составило 5.96, 4.43 и 2.71 % в разрешениях 1080p, 1440 и 2160p соответственно.

Источник изображений: Wccftech, bilibili, Extreme Player

Благодаря стараниям энтузиаста под ником harukaze5719 с достижениями Core i9-13900K против Core i9-12900KF в процентном соотношении можно ознакомиться в таблице, представленной далее.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

С подробной же таблицей, отображающей результаты сравнительного тестирования Core i9-13900K и Core i9-12900KF в ряде популярных игровых тайтлов в разрешении 1080p, 1440p и 2160p можно ознакомиться ниже.

Уровень энергопотребления Core i9-13900K также способен поразить воображение — в среднем будущая топовая модель оказалась «прожорливее» Core i9-12900KF на 19.1, 19.8 и 26.2 % в 1080p, 1440 и 2160p соответственно, а в пике потребляя на 52 % больше по сравнению со своим предшественником.

Источник изображений: Wccftech, bilibili, Extreme Player

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 35 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> 3070 дешевле 60 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Компьютеры за 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Стоит учитывать, что в тестах принимал участие квалификационный образец Core i9-13900K, поэтому от финальной модели, доступной рядовому покупателю, можно ожидать улучшенных показателей.