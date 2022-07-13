Будущий флагман ощутимо превзошёл своего предшественника.

В то время как рядовые оверклокеры лишь ожидают осеннего дебюта настольных процессоров Intel 13-го поколения, некоторые счастливчики, сумевшие тем или иным способом раздобыть заветный CPU, уже вовсю тестируют новинку: так, исследователь под ником Extreme Player поделился результатами своих изысканий на популярной онлайн-площадке bilibili, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Для своих тестов специалист вооружился квалификационным образцом настольного процессора Intel Core i9-13900K, материнской платой ROG MAXIMUS Z690 EXTREME от ASUS, видеокартой GeForce RTX 3060 Ti 8 Гбайт, парочкой модулей оперативной памяти T-Force Delta DDR5 по 16 Гбайт каждый, а укрощать «пылкий» нрав CPU была призвана система жидкостного охлаждения. В качестве соперника был выбран флагман текущего поколения в лице Core i9-12900KF.

Судя по представленным данным, тестируемый Core i9-13900K QS, имеющий в своём распоряжении 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер, функционировал на базовой частоте 3,0 ГГц с увеличением до 5,5 ГГц в максимальном режиме.

Что касается непосредственно самих результатов тестов, то достижения Core i9-13900K в сравнении с Core i9-12900KF весьма впечатляют: так, в однопоточной и многопоточной дисциплинах тестовых пакетов CPU-Z, Geekbench, Cinebench R23 предстоящая новинка смогла оторваться от своего преследователя на 9.41 и 46.34, 10.01 и 22.78, 13.53 и 40.25 % соответственно, в задачах сжатия/распаковки файлов в утилите 7-Zip будущий флагман оказался производительнее на 13.43/51.62 %, а в вопросах работы с трёхмерной графикой в Blender в тестовых сценах Monster, Junkshop и Classroom был быстрее своего оппонента на 41.11, 41.86 и 33.64 %.

Впрочем, на равной частоте уровень производительности Core i9-13900K в однопоточном режиме в CPU-Z оказался практически идентичен достижениям Core i9-12900KF: судя по всему, сколь-нибудь заметных архитектурных улучшений для ядер Raptor Cove ожидать не стоит, а главный упор делается на повышение частоты.

«Аппетиты» новинки также поражают воображение: так, в бенчмарке XTU Benchmark уровень энергопотребления Core i9-13900K достиг максимального значения в 420 ВТ (PL4), весьма озадачив систему жидкостного охлаждения, которая не смогла должным образом укротить пыл будущего флагмана, в результате чего температура CPU достигла отметки в 100 °C, что, впрочем, может быть проблемой квалификационного образца.

Источник изображений: Wccftech, bilibili, Extreme Player

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В среднем же в однопоточных и многопоточных тестах Core i9-13900K QS продемонстрировал отрыв от своего предшественника на 10 и 35 % соответственно, однако и это, возможно, является не окончательным результатом, так как в недавнем тесте процессор смог достичь впечатляющей частоты в 5.7 ГГц против 5.5 ГГц у протестированного образца: судя по всему, в борьбе с флагманом от Intel будущим топовым представителям Zen 4 придётся весьма непросто, однако заверения AMD о преимуществе новой архитектуры в многопотоке над Zen 3 вплоть до 35 % вселяет оптимизм.