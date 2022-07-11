Новинка продемонстрировала неплохой результат, но с некоторыми оговорками.

Хотя до официального запуска настольных процессоров Intel 13-го поколения осталось ещё несколько месяцев, предстоящие новинки продолжают то и дело появляться в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз флагман новой серии был замечен в известном бенчмарке Geekbench 5, о чём сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на Twitter-бота BenchLeaks.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, топовый процессор Intel Core i9-13900K в паре с материнской платой ROG MAXIMUS Z690 EXTREME производства ASUS смог достичь впечатляющего значения в разрезе максимальной частоты — флагману покорилась планка в 5.7 ГГц. Стоит отметить, что данное значение является пиковым и, вероятно, указывает на применение новой функции Efficient TVB (Thermal Velocity Boost), присущей представителям поколения Raptor Lake, в то время как «стандартная» максимальная частота новинки колебалась в пределах ~5,5 ГГц.

При этом в который раз подтвердилось наличие у Core i9-13900K 24 физических ядер вкупе с поддержкой до 32 потоков — флагман будет иметь в своём распоряжении 16 энергоэффективных и 8 производительных ядер, причём последние получат поддержку технологии Hyper-Threading.

Что касается непосредственно результатов тестирования Core i9-13900K, то корректными их назвать нельзя, на что указывает плашка на странице бенчмарка, сигнализирующая о проблеме с таймером в системе, однако для тех, кому данное сообщение не внушает опасений, источник приводит сравнительные результаты уровня производительности предстоящего флагмана со средними достижениями Core i9-12900K: новинка превосходит своего предшественника на 7 и 37 % в однопоточном и многопоточном состязаниях соответственно. Стоит отметить, что эффективная частота оперативной памяти типа DDR5 в связке с Core i9-13900K составила 3200 МГц.

Источник изображений: VideoCardz, Geekbench

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Необходимо напомнить, что запуск настольных процессоров Intel 13-го поколения должен состояться в октябре текущего года — вероятно, первыми «на сцене» появятся модели с разблокированным множителем.