Новинка должна дебютировать этим летом.

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

В преддверии горячо ожидаемого целым рядом почитателей продукции Intel выхода топового графического адаптера Arc Alchemist с припиской Limited Edition, что намекает на его ограниченный тираж, «синяя команда» решила порадовать потенциальных покупателей реальной демонстрацией новинки: как сообщает ресурс Wccftech, на одном из стендов мероприятия Intel Extreme Masters 2022 посетители могли воочию оценить строгий внешний вид предстоящего флагмана.

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По информации источника, топовая игровая видеокарта Intel Arc Limited Edition будет основана на «полновесном» графическом процессоре Alchemist ACM-G10 c 32 Xe-ядрами «на борту», а также, судя по всему, получит 16 Гбайт видеопамяти, что станет максимальным объёмом для моделей текущей линейки.

Изучив представленные фотографии, можно отметить стильный дизайн флагмана: кожух видеоадаптера выполнен в строгих тёмных тонах и дополнен серебристыми алюминиевыми элементами, а система охлаждения, помимо массивного радиатора, включает пару вентиляторов.

Как можно заметить, за организацию дополнительного питания новинки отвечают 8- и 6-контактный разъёмы, что указывает на максимальный уровень энергопотребления новинки в 300 Вт, а за вывод изображения — три разъёма DisplayPort и один порт HDMI (судя по имеющейся информации, версий 1.4a и 2.0b соответственно).

Источник изображений: Wccftech

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Как гласит целый ряд слухов, представленный флагман игровой линейки Intel сможет конкурировать с графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 3070 и AMD Radeon RX 6700, а его дебют должен состояться уже этим летом.