За повышенные частотные характеристики придётся доплатить.

Похоже, ожидаемый рядом энтузиастов топовый игровой процессор Intel Core i9-12900KS наконец-то доберётся до прилавков магазинов, о чём свидетельствует находка специалистов ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Как сообщает источник, будущий флагман семейства Alder Lake-S уже доступен для предварительного заказа в американском онлайн-магазине ShopBLT, причём сразу в двух вариациях, за одну из которых просят $780, а за другую — целых $792.

При этом физически новинки станут доступны уже через несколько недель: одна из моделей прибудет на склад ритейлера через три недели, а другая должна появиться не позднее 3 марта, о чём свидетельствуют записи на сайте магазина.

Источник изображений: VideoCardz, ShopBLT

Судя по имеющимся данным, топовый десктопный процессор Core i9-12900KS будет аналогичен своему «младшему собрату» в лице Core i9-12900K в разрезе количества ядер: новинка обзаведётся 16 ядрами/24 потоками, причём 8 из них будут энергоэффективными, а остальные 8 — производительными. Основные различия будут заключаться в частотных характеристиках и уровнях энергопотребления CPU: флагман сможет работать на базовой частоте 3.4 ГГц с повышением до 5.5 ГГц в максимальном режиме, а параметры Processor Base Power (PL1) и Maximum Turbo Power (PL2) составят 150 и 260 Вт соответственно.

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Стоит напомнить, что новинка уже успела «засветиться» в ряде онлайн-магазинов с ценником, практически не отличающимся от упоминающегося в данном материале: один из европейских ритейлеров оценил CPU в ~€790, а стоимость флагмана у заморского ритейлера составила ~$750.