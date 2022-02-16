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Флагманский Intel Core i9-12900KS впечатляет своей стоимостью — CPU замечен в европейской рознице
За возможность обладать топовым продуктом придётся хорошенько раскошелиться.
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В рамках международной выставки CES 2022 компания Intel рассекретила свои планы по скорому выпуску новой флагманской модели процессора семейства Alder Lake-S в лице Core i9-12900KS, отличающегося повышенными тактовыми частотами по сравнению с текущим топовым CPU, Core i9-12900K.

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Источник изображения: Wccftech

Предстоящая новинка уже успела мелькнуть в ряде тестов, а совсем недавно появилась в ассортименте ряда онлайн-магазинов: так, пару дней назад стала известна её стоимость в долларовом исчислении, а сегодня топовая модель была замечена в прайс-листе европейского ритейлера Petdirect.

Исходя из данных источника, настольный процессор Core i9-12900KS характеризуется базовой частотой в 3,4 ГГц, что на 200 МГц выше по сравнению с Core i9-12900K, а также наличием 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Что касается стоимости флагманской модели, то новинка оценена в 791 евро (без учёта НДС), что на 23 % выше по сравнению с ценником Core i9-12900K у искомого онлайн-магазина.

Источник изображения: Petdirect

Стоит напомнить, что, судя по имеющейся информации, новый флагман семейства Alder Lake-S будет обладать тем же количеством ядер, что и его предшественник в лице Core i9-12900K, то есть восемью производительными и восемью энергоэффективными ядрами, и сможет достигать максимальной частоты в 5,5 ГГц (+300 МГц). При этом значение PBP новинки составит 150 Вт (+25 Вт).

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Судя по имеющимся данным, процессор должен дебютировать уже через несколько недель и, возможно, стать ответом на готовящуюся в недрах компании AMD модель Ryzen 7 5800X3D, оснащённую технологией 3D V-Cache, которая, вероятно, поборется с флагманом от Intel за звание «самого быстрого игрового CPU».

#intel #core i9-12900ks
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