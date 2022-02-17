Уровень энергопотребления новинки весьма впечатляет.

Как известно, в скором будущем Intel намерена явить миру свой новый флагманский процессор семейства Alder Lake-S, именуемый Core i9-12900KS, и сей факт продолжает будоражить умы компьютерной общественности, а разного рода энтузиасты то и дело подливают «масла в огонь», публикуя новые подробности касательно технических характеристик новинки: не остался в стороне и «сетевой детектив», известный под ником momomo_us, дополнивший уже имеющиеся данные касательно некоторых спецификаций нового CPU.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает источник, флагманский настольный процессор Core i9-12900KS сможет функционировать на базовой частоте 3.4 ГГц с возможностью увеличения до впечатляющих 5.5 ГГц. При этом «аппетиты» топовой модели также могут поразить «неокрепшие умы»: согласно данным инсайдера, параметр Processor Base Power новинки (PL1), остановится на отметке в 150 Вт, в то время как значение Maximum Turbo Power (PL2) будет достигать 260 Вт, что на 25 и 19 Вт выше в сравнении с текущим флагманом линейки в лице Core i9-12900K.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

В остальном же новый CPU не будет отличаться от своего предшественника и получит те же 16 ядер (по 8 энергоэффективных и производительных) с возможностью выполнения до 24 потоков, а также 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Что касается стоимости Core i9-12900KS, то полагаясь на прайс-листы ряда онлайн-магазинов, можно отметить, что за топовую модель придётся неплохо раскошелиться: так, в европейской рознице новинка оценена в ~€790, а в США за неё придётся отдать около $750.

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Соперником для флагманской модели от Intel может стать топовый игровой процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, снабжённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на максимальной частоте в 4,5 ГГц, а также имеющий в своём распоряжении 32 Мбайт «стандартной» кэш-памяти третьего уровня и 64 Мбайт — 3D V-Cache.