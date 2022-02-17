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Выпуск игровой оперативной памяти под брендом Crucial Ballistix прекращён — Micron
Что конкретно привело к принятию данного решения, не сообщается.
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Бренд Crucial Ballistix, под которым компания Micron выпускала модули оперативной памяти ещё во времена популярности DDR, известный почти каждому энтузиасту, похоже, канул в лету.

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Источник изображения: Crucial

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, полагаясь на официальный пресс-релиз компании, производитель решил отказаться от использования хорошо узнаваемого в компьютерных кругах бренда, в результате чего общественность более не увидит новых продуктов, в названии которых будут фигурировать слова «Ballistix», «Ballistix Max RGB» или «Ballistix Max».

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К сожалению, представители Micron не поясняют причин, повлиявших на принятие данного решения, однако заверяют, что на производство продуктов под другими брендами это никоим образом не подействует: компания продолжить радовать компьютерное сообщество разнообразными моделями твердотельных накопителей и модулей оперативной памяти, в том числе нового стандарта DDR5.

#micron #crucial ballistix
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