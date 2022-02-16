Хотя ранее говорилось о выходе четырёх новинок.

На фоне скорого дебюта игровых графических адаптеров Intel Arc Alchemist и пополнения ассортимента NVIDIA рядом новых моделей поколения Ampere, компания AMD, судя по ряду «утечек», также не собирается оставаться в стороне и в скором времени явит на суд широкой компьютерной общественностью обновлённую линейку видеокарт на базе GPU Navi 2X.

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Источник изображения: AMD

Как сообщает ресурс VideoCardz, полагаясь на данные ряда известных инсайдеров, AMD планирует представить линейку игровых видеокарт Radeon RX 6X50 XT в ближайшие несколько месяцев: источники пророчат дебют топовых графических адаптеров уже в апреле, в то время как на появление более доступных моделей стоит ожидать лишь в июне-июле.

Что касается количества моделей в обновлённой линейке Radeon RX 6X50 XT, то до недавнего времени имелась информация о дебюте четырёх модификаций, однако за последние пару недель большинство инсайдеров сошлось во мнении, что AMD не собирается выпускать предтоповую Radeon RX 6850XT, ограничившись лишь флагманской Radeon RX 6950 XT на базе GPU Navi 21, а также Radeon RX 6750 XT и 6650 XT на основе чипов Navi 22 и Navi 23 соответственно.

Кроме того, доступная модель Radeon RX 6500XT, судя по всему, также не получит обновлённой вариации, что связывают с оснащением видеокарты и так слишком «скоростной» видеопамятью.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что флагман обновлённой линейки в лице Radeon RX 6950 XT будет основан на графическом процессоре Navi 21 XTXH, характеризующемся возможностью функционировать на частоте до 2,5 ГГц, а также получит более быструю память с эффективной частотой 18 ГГц и будет отличаться возросшим «аппетитом», что увеличит значение TDP до 350 Вт. При этом основной конкуренткой для новинки должна стать ещё не вышедшая модель NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.