Новинка была оценена всего в $110.

Пока компьютерное сообщество замерло в ожидании дебюта игровых графических адаптеров Intel Arc Alchemist, основанных на GPU DG2, видеокарты на базе старого доброго DG1 продолжают расширять ассортимент ряда производителей, а одна из китайских компаний пошла ещё дальше, представив на суд общественности настольную модель, оснащённую полноценным чипом Iris Xe Max.

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Стоит напомнить, что в арсенале Intel имеется две модификации DG1: младшая, именуемая Iris Xe, имеет в своём распоряжении только 80 исполнительных модулей, в то время как старшая (Iris Xe Max) — целых 96. Впрочем, до недавнего времени последняя вариация была доступна лишь для мобильных систем, однако китайский производитель GUNNIR решил исправить данную оплошность, пополнив ассортимент своей продукции видеокартой с полноценным чипом DG1.

Источник изображения: VideoCardz, Taobao

Как сообщает ресурс VideoCardz, графический адаптер GUNNIR Iris Xe MAX Index V2 основан на «полновесном» GPU DG1, оснащённом 96 исполнительными модулями и функционирующем на максимальной частоте 1.65 ГГц. При этом объём видеобуфера новинки составляет 4 Гбайт (LPDDR4x) при 128-битной шине, а уровень энергопотребления варьируется в пределах от 25 до 41 Вт. Стоимость модели весьма демократична и составляет всего $110.

Источник изображения: VideoCardz, GUNNIR

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Впрочем, далеко не все обладатели ПК смогут оценить работоспособность данной видеокарты, ведь, судя по имеющейся информации, графические адаптеры Iris Xe «дружат» лишь с процессорами Intel 9-го и 10-го поколений, а также материнскими платами на базе чипсетов H310C, B365 и B460, в то время как для платформ AMD поддержка не заявлена.